Sospechan que fauna silvestre propaga el GBG

Estiman que el acelerado avance de la propagación de el gusano se debe a que fauna silvestre ya esté infestada y por ello se registren tantos casos

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El hecho de que el gusano barrenador ya esté presente en municipios alejados del sur y cada vez más cerca de la frontera de Tamaulipas, donde inició esta crisis sanitaria pecuaria en diciembre de 2025, podría deberse a que la fauna silvestre también ya esté infectada con este parásito, reveló el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal del estado, Cuauhtémoc Amaya García.

El funcionario sostuvo que una de sus hipótesis personales sobre el acelerado avance de la plaga hacia zonas del centro y norte de la entidad es precisamente que animales silvestres ya estén siendo afectados por la mosca Cochliomyia hominivorax, lo que explicaría la aparición repentina de casos en municipios donde antes no existían registros cercanos.

“Mi hipótesis, y eso sí de manera muy personal, es que si hay aumento de casos y principalmente por la parte de la sierra, quiero pensar que ya está pudiendo afectar fauna silvestre”, declaró al ser cuestionado sobre posibles casos en animales de monte.

Amaya García señaló que el comportamiento del gusano barrenador ha sido inusual, pues el problema comenzó en el sur del estado y rápidamente aparecieron casos en regiones alejadas, sin una expansión gradual entre municipios.

“De repente teníamos casos en Tula y luego nos aparece Villagrán. ¿Cómo llegó hasta allá si no hay casos intermedios? No avanzó progresivamente”, expresó.

Aunque aclaró que hasta ahora no existe confirmación oficial de contagios en fauna silvestre, insistió en que esta teoría podría explicar la rapidez con la que el insecto se desplazó hacia zonas serranas y municipios del altiplano tamaulipeco.

Los municipios más recientes con presencia del gusano barrenador y más cercanos a la frontera son Burgos y San Nicolás. Autoridades no descartan que próximamente el parásito llegue a otras regiones del norte del estado.

Victoria suma casos por peleas de perros

Actualmente, Ciudad Victoria ya se ubica como el tercer municipio con más casos activos de gusano barrenador en Tamaulipas, pese a no ser una región ganadera.

De acuerdo con el subsecretario, la capital del estado registra 13 casos activos, solo por debajo de Ocampo, con 14, y Tula, que encabeza la lista con 17.

El funcionario detalló que prácticamente todos los casos detectados en Victoria corresponden a perros domésticos, principalmente animales callejeros que resultan heridos durante peleas.

“En Ciudad Victoria se nos ha venido presentando en mascotas, principalmente en perros. Son situaciones por peleas entre congéneres, heridas que tienen los perros y ahí hay oviposición de la mosca y se cierra su ciclo”, explicó.

Añadió que las lesiones abiertas permiten que la mosca deposita sus huevos, desarrollándose posteriormente las larvas del gusano barrenador.

A pesar del incremento de casos, destacó que la detección oportuna y los reportes ciudadanos han permitido contener los brotes mediante barridos sanitarios en zonas focales y perifocales.

“Lo importante es que hay reportes porque eso nos ayuda a establecer protocolos de acción y contener”, sostuvo.

Actualmente, Senasica y OIRSA mantienen alrededor de 150 médicos veterinarios desplegados en campo, mientras que el Gobierno de Tamaulipas trabaja con otros 60 especialistas en brigadas sanitarias.

Además, autoridades estatales buscan incorporar durante el periodo vacacional a estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para reforzar las campañas de inspección, visitas casa por casa y labores de concientización en Ciudad Victoria.

Amaya García indicó que ya existen pláticas con el rector Dámaso Anaya para que la participación de universitarios pueda tomarse como servicio social.

Respecto a los casos en humanos, reiteró que oficialmente Tamaulipas solo mantiene confirmado un contagio en una persona con pie diabético originaria de Antiguo Morelos, quien fue atendida en El Mante y posteriormente dada de alta.

“Oficialmente solamente tenemos un caso y esa persona ya fue dada de alta”, puntualizó.

El subsecretario también confirmó que recientemente fue detectada larva de gusano barrenador en una cabra en el municipio de Villagrán, dejando en evidencia que el parásito continúa afectando distintas especies de sangre caliente en la entidad.