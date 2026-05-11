Tamaulipas registra 160 casos activos de gusano barrenador; Ocampo y El Mante, los municipios más afectados

El estado suma 435 casos desde el inicio del brote. Autoridades estatales, federales y ganaderos locales trabajan en conjunto para contener la propagación; en junio se activará la planta de mosca estéril.

Por Daniela Plata

Expreso

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Tamaulipas reporta 160 casos activos de gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), de un total de 435 registrados desde el inicio del brote, de los cuales 275 han sido dados de alta como inactivos, informaron representantes del sector ganadero y académico en conferencia.

Los municipios con mayor número de casos son Ocampo y El Mante, con 14 cada uno, seguidos de Tula, González y otros municipios del sur del estado que colindan con entidades vecinas, zona donde se ha concentrado la mayor incidencia en los últimos cuatro o cinco meses.

El 65 por ciento de los casos se presenta en bovinos, principalmente a través de heridas en el ombligo de animales recién nacidos.

Las causas más frecuentes de contagio son cortes por alambre en instalaciones, descorne y herraje. En porcinos se registran 24 casos asociados a lesiones por peleas entre animales, especie que en Tamaulipas ocupa el segundo lugar de afectación, a diferencia del comportamiento nacional, donde los perros están en ese sitio.

Como medida de contención, se cerraron las fronteras con los estados del sur y se establecieron 16 puntos fijos de vigilancia.

Para junio o julio se prevé la puesta en marcha de la planta de mosca estéril, estrategia que busca reducir la población de la mosca mediante la liberación masiva de machos estériles que compiten con los silvestres en la cópula.

Más de 200 personas trabajan actualmente en campo. En la respuesta participan el gobierno federal, el gobierno del estado y 54 organizaciones ganaderas locales. La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) también se sumó a las acciones de contención.

Especialistas advirtieron que la fauna silvestre representa el mayor riesgo de propagación. Entre los tratamientos recomendados para animales afectados destacan el uso de Negasunt en polvo para heridas en ombligo, azul de metileno e ivermectina en animales adultos.

Las autoridades hicieron un llamado a ganaderos y propietarios de animales a reportar cualquier caso sospechoso sin temor: no se decomisan ni sacrifican animales.

Todos los casos tienen solución si se detectan y notifican a tiempo, lo que además contribuye a frenar la propagación del brote. Subrayaron que no hay consecuencias para los animales ni para sus dueños por hacer el reporte.

La Secretaría de Desarrollo Rural hace un llamado a reportar cualquier sospecha de gusano barrenador al 834 107 07 81 para una atención oportuna.

El primer caso fue detectado el 26 de diciembre.