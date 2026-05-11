«Taponamiento» en canal ocasionó inundación en la tampico altamira

La CONAGUA estimó que esa madrugada cayeron en la zona 52.2 milímetros de lluvia, en un lapso de una hora y media.

Por Benigno Solís

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Basura y demás desechos obstruyeron un canal de la colonia Tampico-Altamira, provocando que cinco casas se inundaran, la madrugada del domingo.

Romel Martínez Flores, director de Protección Civil, dijo que del dren fueron extraídos muebles, madera, láminas y demás objetos.

Lo anterior ocurrió durante la tormenta registrada en la zona sur esa madrugada.

Las viviendas estaban ubicadas principalmente en la calle Abasolo de ese sector.

«Es un canal que está enmedio de las casas, es una salida de agua natural, cuando vean que este tipo de basura o desechos están a punto de caer en los canales que nos lo reporten inmediatamente, porque decía la ciudadanía que era por la pavimentación que se había realizado en el momento, no fue la pavimentación», comentó.

«Hubo una lluvia intensa sí, hubo bajada y escurrimientos de diferentes calles y zonas sí pero si todavía a esto le atribuimos el taponamiento de los drenes y de los canales se hace un tapón, se retrae el agua y empieza a desbordarse hacia las viviendas o a las zonas que se encuentran ahí», explicó.

Reveló que la CONAGUA estimó que esa madrugada cayeron en la zona 52.2 milímetros de lluvia, en un lapso de una hora y media.

Dejó en claro que la zona sur de Altamira fue la más afectada con inundaciones.