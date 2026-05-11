VIDEO | Motocicleta sale proyectada tras choque y termina colgando de un semáforo en Canadá

Tras la incredulidad de los usuarios de redes sobre el accidente ocurrido en Canadá, en el que una moto se estrelló contra un auto y quedó colgando de un semáforo, se ha dado a conocer el video que explica cómo ocurrieron los hechos

CANADÁ.- Luego de difundirse el video en que se observa una motocicleta colgando de un semáforo, algunos usuarios de redes se preguntaban sobre la física del accidente e incluso algunos más señalaban que la imagen había sido creada con inteligencia artificial.

Sin embargo, ya se dio a conocer un nuevo clip en el que se observa el preciso momento en que la moto que iba a toda velocidad se impactó de frente con el automóvil en la intersección de las calles de Surrey y Delta, en Canadá.

En el video del accidente que se registró el sábado 9 de mayo, se puede ver que el vehículo iba a dar la vuelta; sin embargo, la moto se estrelló repentinamente contra él, y debido a la velocidad con la que conducía el motociclista, salió disparado hacia otra parte de la avenida, mientras que la unidad giró varias veces hacia arriba a una altura de casi 6 metros, para luego quedar atorada en el poste del semáforo.

¿Qué ocurrió con los conductores de la moto y el auto

Tras el aparatoso choque, el conductor de la motocicleta presentó heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital para ser atendido de urgencia; sin embargo, se encuentra con vida. Por su parte, el conductor del automóvil gris resultó ileso tras la colisión. El percance ocurrió en Scott Road, a donde acudieron tanto los equipos de emergencia como elementos policiales.

De acuerdo con los reportes preliminares, habría sido el exceso de velocidad uno de los factores determinantes del accidente; sin embargo, no aclararon si fue el coche o la moto el que conducía a exceso de velocidad.

Bomberos de Delta, sección local 1763 de la IAFF, recordaron a la ciudadanía mediante su cuenta de Instagram, la importancia de conducir con cuidado para evitar accidentes.

Usuarios de redes reaccionan a segundo video de una moto colgando de un semáforo

Tras difundirse el nuevo metraje, los internautas mostraron su rechazo a la manera de conducir de los motociclistas, pero también destacaron que el semáforo haya aguantado el peso de la moto.

«Muchas veces cuando ves las posiciones de los vehiculos accidentados, siempre te preguntas, como es que sucedio!!! Esta es de las posiciones mas absurdas, y quedo documentado en video…».

«Los motosimios deben desaparecer».

«Que buenos semáforos!!».

«De no creerse».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO