VIDEOS | Evacúan crucero por brote de hantavirus; pasajeros son trasladados bajo medidas sanitarias estrictas

El buque arribó en Tenerife este domingo para la evacuación de 151 personas. Los españoles ya fueron trasladados a Madrid bajo estrictas medidas de seguridad tras el desembarco del crucero MV Hondius.

El desembarco del crucero MV Hondius inició formalmente este domingo 10 de mayo en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, bajo la supervisión directa de la OMS. Tras un periplo de 40 días que comenzó en Argentina, la operación de evacuación de las 151 personas a bordo se desarrolla con normalidad para poner fin a la crisis sanitaria provocada por un brote de la letal cepa Andes de hantavirus.

¿Cuál es el protocolo de seguridad en el puerto de Granadilla?

La agencia EFE informó que, a primera hora de esta madrugada, el buque de la empresa Oceanwide Expeditions fondeó en el puerto canario, donde médicos de Sanidad Exterior confirmaron que todos los ocupantes se mantienen asintomáticos.

El operativo de seguridad sanitaria establece que los pasajeros abandonen el navío en grupos de cinco personas, utilizando lanchas pequeñas, mascarillas y trajes de protección sanitaria para evitar cualquier contacto directo. Una vez en tierra, son trasladados en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias directamente a la pista del aeropuerto de Tenerife Sur.

Última hora #GuardiaCivil escolta a los ocupantes del MV HONDIUS desde el puerto de Granadilla de Abona al aeropuerto de Tenerife Sur.#Hondius pic.twitter.com/E8MZQdlMr1 — Guardia Civil (@guardiacivil) May 10, 2026

Durante el desembarco del crucero MV Hondius, los primeros en ser evacuados fueron los 14 ciudadanos españoles, quienes fueron movilizados en un Airbus del Ejército del Aire con destino a Madrid. Al aterrizar, fueron ingresados en una planta de aislamiento del Hospital Gómez Ulla para cumplir con una cuarentena obligatoria.

Este proceso de repatriación escalonada busca asegurar que no existan nuevos focos de contagio de hantavirus tras los seis casos confirmados y tres fallecimientos registrados durante la travesía.

¿Qué riesgo representa la cepa Andes de hantavirus para la población?

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien viajó a la isla para supervisar las maniobras, afirmó que el riesgo de contagio de hantavirus es actualmente bajo.

No obstante, resaltó que la cepa Andes detectada es la única con capacidad documentada de transmisión entre humanos, lo que justifica las medidas extremas de precaución tomadas por países como Estados Unidos, Francia y Canadá. La ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó que el clima de colaboración con los organismos internacionales garantiza la seguridad absoluta de los habitantes de Canarias.

Hasta el momento, aeronaves de diversas naciones partieron desde el archipiélago llevando a pasajeros de 23 nacionalidades distintas. El apoyo logístico internacional es fundamental para gestionar el flujo de personas, mientras las autoridades locales mantienen la vigilancia epidemiológica en otros puntos de España, donde se identificaron contactos de riesgo vinculados a los primeros fallecidos del brote.

Momento del desembarco de los ocupantes del MV HONDIUS, captado por un dron de la Guardia Civil. Los agentes han recibido a los pasajeros equipados con trajes de protección, para su traslado al aeropuerto de Tenerife Sur.#Hondius pic.twitter.com/g7TvP0noYa — Guardia Civil (@guardiacivil) May 10, 202

El fin del desembarco del crucero MV Hondius y su destino

Se tiene previsto que el desembarco del crucero MV Hondius concluya este lunes por la tarde con la salida de los pasajeros de Australia, Nueva Zelanda y el área asiática. Una vez que el buque sea desalojado por completo, realizará labores de repostaje dentro del puerto antes de emprender su viaje de retorno hacia los Países Bajos, base oficial de la operadora.

El papa León XIV y el presidente Pedro Sánchez agradecieron públicamente la solidaridad del pueblo canario ante este reto sanitario global causado por el hantavirus. La gestión de esta crisis en Tenerife se perfila como un modelo de respuesta coordinada ante enfermedades emergentes, priorizando la salud pública por encima de las dificultades logísticas durante el desembarco del crucero MV Hondius.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS