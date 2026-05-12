A casi 2 meses del derrame de crudo, Tamaulipas no registra daños en especies acuáticos

Aunque al último corte de daño por crudo en zonas del litoral tamaulipeco, se dio una cifra de más de 30 toneladas de este hidrocarburo, hasta el momento no existe evidencia de afectaciones directas

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque al último corte de daño por crudo en zonas del litoral tamaulipeco, se dio una cifra de más de 30 toneladas de este hidrocarburo, hasta el momento no existe evidencia de afectaciones directas en especies marinas ni riesgos para el consumo de pescado, aseguró el subsecretario de Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Jorge Montagner Mendoza.

En entrevista para Expreso, el funcionario estatal explicó que tras detectarse indicios menores de hidrocarburos en costas de Tamaulipas, autoridades federales y estatales activaron monitoreos en distintos puntos del litoral para descartar daños a la fauna marina y posibles riesgos sanitarios.

“No hemos todavía determinado una afectación concreta a especies marinas. Hubo indicios de la presencia de hidrocarburos en menor grado en las costas de Tamaulipas”, declaró.

Así también, detalló que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), realizó muestreos en peces capturados por pescadores ribereños, principalmente en las zonas donde se observó mayor presencia del contaminante y donde también la Secretaría de Marina reportó residuos de hidrocarburos que fueron recolectados con apoyo de autoridades ambientales y el resultado fue limpieza total.

Montagner, explicó que los operativos incluyeron recorridos y toma de muestras en municipios del sur del estado como Tampico, Ciudad Madero y Aldama, donde se analizaron especies marinas capturadas en aguas del Golfo de México para detectar posibles rastros del contaminante en la carne de pescado.

“Se tomaron muestras de peces capturados por pescadores ribereños del Golfo de México para poder determinar si hubiera presencia de algún hidrocarburo, pero a la fecha no hay ningún reporte positivo de esos resultados”, afirmó.

Ante ello, sostuvo que la actividad pesquera en Tamaulipas continúa desarrollándose con normalidad y sin afectaciones relevantes para el sector.

“Por lo tanto la actividad pesquera se ha estado desempeñando en términos generales de manera regular y los pescadores están capturando debidamente sus recursos”, señaló.

De igual manera, pidió además no generar alarma entre la población respecto al consumo de pescado, al considerar que los análisis realizados hasta ahora no muestran riesgos sanitarios y recordó que el impulso al consumo de proteína marina sigue siendo parte de las estrategias alimentarias tanto del gobierno federal como estatal.

“No vale la pena alertar a la población porque el consumo de pescado de alta proteína es uno de los propósitos que tiene el Gobierno Federal y también el Gobierno de Tamaulipas”, expresó.

Para finalizar, el subsecretario reiteró que las autoridades mantendrán vigilancia constante en el litoral tamaulipeco y continuarán realizando monitoreos para garantizar que las especies marinas destinadas al consumo humano permanezcan libres de contaminación.