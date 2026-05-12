Actualizarán Atlas de Riesgo de Tampico tras ocho años sin modificaciones

El anuncio se realizó durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, encabezada por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Luego de ocho años sin actualizarse, el Ayuntamiento de Tampico anunció la conformación del nuevo Atlas de Riesgo municipal mediante una consulta pública con especialistas y con apoyo del Centro de Investigación de Desarrollo e Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera (CIDIPORT) de la Facultad de Ingeniería de la UAT.

El anuncio se realizó este martes durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, encabezada por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y por Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas con la participación de autoridades federales, estatales y municipales.

La presidenta municipal destacó que el nuevo Atlas de Riesgo permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias derivadas de fenómenos naturales y reconoció que existe un importante desafío ante los efectos hidrometeorológicos que enfrenta la región.

“En Tampico continuamos trabajando para fortalecer nuestras capacidades institucionales y responder de manera organizada y oportuna ante las contingencias que pudieran presentarse. Sabemos que los diferentes fenómenos naturales representan grandes retos para nuestra ciudad y para nuestra región”

Mónica Villarreal Anaya expresó además que por primera vez el municipio impulsa directamente la actualización de este documento técnico.

“Este Atlas de Riesgo para nuestro municipio, destacar que es la primera vez que tiene un impulso municipal; el anterior de 2018 lo hizo completamente el Gobierno del Estado”

Durante la sesión, Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas advirtió sobre el contraste hídrico que enfrenta Tamaulipas, pues mientras el norte del estado atraviesa una severa crisis de disponibilidad de agua, el sistema lagunario del sur mantiene niveles cercanos al cien por ciento.

El funcionario estatal dijo que las presas internacionales Amistad y Falcón apenas registran un siete por ciento de almacenamiento y actualmente tienen cero por ciento de disponibilidad.

“En el 2023 cuando dejó de entrar agua al sistema lagunario por el mes de octubre y que nos dimos cuenta que teníamos el nivel más bajo de la historia entendimos que se presentaría una emergencia y convocamos a las autoridades y al sector industrial para hacernos cargo y atender aquella gran emergencia que vivimos todos”, recordó.

En materia meteorológica, Jaime Felipe Cano, director general de la cuenca Golfo Norte informó que para la temporada 2026 se pronostican entre 11 y 15 huracanes en el Océano Atlántico, además de una transición del fenómeno de La Niña a una fase neutral.

El funcionario federal indicó que Tamaulipas ocupa el quinto lugar nacional entre las entidades con mayor impacto de ciclones tropicales.

“Viene el Atlántico entre 11 y 15… tormentas tropicales entre 7 y 8 en el Atlántico, como huracanes de categoría 1 y 2… y con huracanes categorías 3, 4 y 5 entre 1 y 2 en el Atlántico”

Por su parte, José Antonio Marín Flores señaló que el municipio fortalece la coordinación entre los tres niveles de gobierno mediante el Sistema Municipal de Alerta Temprana y el proyecto “Tampico te cuida 2026”.

“El Atlas de Riesgo municipal Tampico te cuida 2026 es un instrumento técnico y estratégico que permitirá identificar riesgos, vulnerabilidades, zonas de atención prioritaria y escenarios de afectación relacionados con los distintos fenómenos perturbadores que contempla la protección civil”

Asimismo, Carlos Alberto García Porres, secretario del ayuntamiento de Tampico informó que el Consejo Municipal de Protección Civil está conformado por grupos especializados en refugios temporales, búsqueda y salvamento, alertamiento, salud, evaluación de daños, seguridad, comunicación social y servicios estratégicos.

En la reunión, representantes de la SEMAR, SEDENA y Guardia Estatal presentaron también la capacidad operativa y de respuesta con la que cuentan ante posibles contingencias durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Finalmente, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya informó que la próxima sesión del Sistema Municipal de Alerta Temprana se realizará el viernes 15 de mayo a las 13:00 horas.