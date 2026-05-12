Buscan a menor de edad y a adulto mayor, se extraviaron en Pino Solo

Por Alfredo Peña
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Elementos de Protección Civil del estado iniciaron la búsqueda de un menor de edad y un adulto mayor que fueron reportados como extraviados en el paraje conocido como Pino Solo, sobre la carretera vieja a Tula.
El reporte se realizó luego de que una tercera persona lograra salir del lugar por sus propios medios para pedir auxilio.
De acuerdo con los primeros informes, las tres personas ingresieron a la sierra a la altura del punto conocido como «Pino Solo», ubicado adelante del centro turístico El Mirador.
Hasta el momento, las autoridades confirmaron que una ambulancia y personal de Protección Civil se encuentran en la zona realizando las labores de búsqueda.