Cacos atracan la Cruz Roja

Los delincuentes causaron destrozos y robaron equipo de cómputo, cableado eléctrico y una moto que se hallaba en el lugar

POR. Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La delegación de la Cruz Roja en Ciudad Victoria, cerrada desde el 13 de marzo pasado, fue saqueada por delincuentes no identificados, denunció este lunes su coordinador estatal, el doctor Jesús Suárez Silveira.

El saqueo fue descubierto en la mañana en las instalaciones ubicadas sobre el libramiento Naciones Unidas, cerca de la entrada al cuartel militar y las instalaciones de C5. Los delincuentes ingresaron a las áreas administrativas, de donde sustrajeron equipo de cómputo; al área de juventinos —destinada a aspirantes y voluntarios que aprenden primeros auxilios—; a los dormitorios, y a los centros de energía eléctrica y al taller mecánico.

A simple vista, el personal detectó el robo de cableado eléctrico general, de los cables de las ambulancias y el hurto de una motocicleta que se encontraba en la zona. El coordinador estatal explicó que la institución quedó prácticamente a merced de la delincuencia, pues desde el 13 de marzo fue cerrada por falta de apoyo económico y por indicaciones de la coordinación nacional de la Cruz Roja, la cual, presuntamente, realizaba investigaciones internas.

Al llegar la mañana de este lunes, el personal se percató también de diversos daños en las instalaciones, como ventanales rotos, puertas de aluminio forzadas y pequeñas ventanas dañadas. Tras reportar el hecho a los números de emergencia, personal de la Guardia Estatal y de la Unidad General de Investigación acudió al lugar para iniciar la carpeta de investigación correspondiente; el encargado presentará formalmente la denuncia.