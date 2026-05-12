12 mayo, 2026

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COMAPA SUR realiza mantenimiento en Planta Altavista para optimizar el tratamiento de agua

Con estas acciones, COMAPA SUR refrenda su compromiso de continuar trabajando en la modernización y conservación de sus sistemas operativos
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Por Mario Prieto
Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y fortalecer el proceso de potabilización del agua, COMAPA SUR continúa realizando trabajos de mantenimiento preventivo en la Planta Potabilizadora Altavista.

Como parte de estas acciones, se lleva a cabo de manera gradual el cambio de toberas y material filtrante en los 12 filtros con los que cuenta la planta, componentes fundamentales en la etapa final del proceso de potabilización, ya que permiten una mejor retención de partículas e impurezas antes de que el agua sea distribuida a la población.

Estas labores forman parte del programa permanente de mantenimiento que COMAPA SUR desarrolla en la Planta Altavista, así como en las instalaciones de Laguna de la Puerta y el Rebombeo Obrera, con la finalidad de mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica y ofrecer un mejor servicio a los usuarios de la zona sur.

Con estas acciones, COMAPA SUR refrenda su compromiso de continuar trabajando en la modernización y conservación de sus sistemas operativos para garantizar procesos más eficientes y una mejor atención a la ciudadanía.

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