Créditos impagables podrían desaparecer en Tamaulipas

El esquema contemplaría la cancelación total de adeudos menores a 390 mil pesos, además de reestructuraciones con descuentos para montos superiores

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La posible puesta en marcha de un programa federal para cancelar y reestructurar deudas heredadas de la ya desaparecida Financiera Nacional de Desarrollo Rural representa un respiro para miles de productores de Tamaulipas que durante años han enfrentado demandas, amenazas y créditos impagables, consideró el dirigente agrícola Raúl García Vallejo.

Aunque señaló que aún falta la publicación oficial de las reglas en el Diario Oficial de la Federación, García Vallejo afirmó que la propuesta anunciada por el Gobierno Federal podría beneficiar a cientos de productores tamaulipecos, principalmente pequeños agricultores y mujeres del sector rural.

“Va a ser un gran alivio para todos los productores, porque abarcan a mucha gente del sector social y pequeños productores que quedaron atrapados con créditos impagables”, expresó.

Detalló que el esquema contemplaría la cancelación total de adeudos menores a 390 mil pesos, además de reestructuraciones con descuentos para montos superiores, situación que ayudaría a liberar garantías y permitir nuevamente que muchos campesinos puedan acceder a créditos en otras instituciones financieras.

El representante del sector sostuvo también que durante años los productores enfrentaron presiones constantes de despachos jurídicos que, dijo, operaban a nombre de la extinta financiera rural.

“Lo más triste era que los despachos jurídicos se hacían pasar por la financiera y amenazaban a los productores; les decían que les quitarían las garantías o incluso que los meterían a la cárcel”, denunció.

Explicó que gran parte de la cartera vencida se originó por las afectaciones climáticas que han golpeado al campo tamaulipeco y nacional, entre ellas sequías prolongadas y exceso de lluvias, además de esquemas de aseguramiento que, aseguró, no terminan protegiendo realmente al productor.

“El cambio climático nos ha afectado a todos. Mientras no tengamos un buen esquema de aseguramiento, vamos a seguir teniendo problemas y cartera vencida”, señaló.

García Vallejo indicó que existen productores que llevan entre cinco y hasta diez años arrastrando estos adeudos, viviendo bajo presión permanente por parte de los despachos de cobranza.

Por otra parte, también abordó la situación agrícola en la zona norte de Tamaulipas, donde este ciclo apenas se sembró poco más del 50 por ciento de la superficie habitual debido a la falta de humedad.

Indicó que se establecieron entre 350 mil y 370 mil hectáreas, muy por debajo de ciclos anteriores, y advirtió que la producción de sorgo será considerablemente menor a la acostumbrada.

“Se espera menos del millón de toneladas, cuando en años anteriores se rebasaban los dos millones”, lamentó.

A esto se suma, dijo, la caída acelerada del precio del sorgo, que en apenas un mes pasó de cotizarse entre 4 mil 200 y 4 mil 400 pesos la tonelada, a niveles cercanos a los 3 mil 400 pesos.

“Estamos hablando de mil pesos menos en un mes, nomás porque los consumidores creen que habrá mucha cosecha”, criticó.

Ante este panorama, adelantó que la próxima semana sostendrán una reunión con el secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas para plantear alternativas que permitan frenar la caída de los precios y generar esquemas de apoyo para los productores.

“El sorgo idealmente debería andar en 6 mil pesos la tonelada por todos los aumentos en insumos, fertilizantes y combustibles, pero desgraciadamente el precio internacional no ayuda y hoy no hay incentivos del gobierno federal”, puntualizó.