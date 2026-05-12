En proceso de instalación radar meteorológico de CONAGUA en Altamira

Actualmente se realizan los últimos trabajos técnicos para poner en operación el equipo, luego de detectarse una falla en uno de sus componentes electrónicos.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

El radar meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ubicado en Altamira, se encuentra en proceso de instalación y se espera que entre en funcionamiento durante este año, informó Jaime Felipe Cano Pérez, director del organismo de Cuenca Golfo Norte de la dependencia federal.

El funcionario explicó que actualmente se realizan los últimos trabajos técnicos para poner en operación el equipo, luego de detectarse una falla en uno de sus componentes electrónicos.

“El radar meteorológico que está ubicado aquí en Altamira, como todas las cosas, depende de cuestiones eléctricas, electrónicas. Hay una tarjeta que falló, se está en proceso de instalar… la última fase de instalaciones eléctricas está en proceso de ejecución”

Jaime Felipe Cano Pérez indicó que la intención es que el radar quede completamente habilitado durante este año para fortalecer el monitoreo de fenómenos meteorológicos en la región.

“Lo ven ustedes en los terrenos de la obra del DIMA… es una decisión del Servicio Meteorológico Nacional… cubren un radio de 250 kilómetros de cobertura; no es necesario que estén tan cercanos uno de otro. Ahorita hay importantes imágenes a través de satélites que tienen radar a nivel de altura”

El director del Organismo de Cuenca Golfo Norte expresó que este radar forma parte del Sistema Nacional de Huracanes y aseguró que se trata del único equipo de este tipo contemplado actualmente en el país, lo que permitirá mejorar la vigilancia y capacidad de respuesta ante eventos climáticos en Tamaulipas y la región del Golfo de México.