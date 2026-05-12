Fiscalía ofrece recompensa por paradero del médico de sueros vitaminados en Sonora

Jesús Maximino es un médico general de 65 años, con formación como Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara

La Fiscalía del estado de Sonora emitió una recompensa de hasta 500 mil pesos mexicanos para quien ofrezca información que ayude a dar con el paradero de Jesús Maximino Verduzco Soto, señalado como el médico que prescribía presuntos sueros vitaminados que causaron la muerte de ocho personas en la entidad.

Las víctimas, entre ellas dos mujeres y dos hombres inicialmente identificados, acudieron a una clínica privada con la intención de mejorar su salud o condición física, pero tras recibir el tratamiento presentaron complicaciones graves que derivaron en hospitalización y en su fallecimiento. Todos los casos estarían vinculados al mismo establecimiento ubicado en la colonia Jesús García.

Jesús Maximino es un médico general de 65 años, con formación como Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, y cuenta con cédula profesional vigente, lo que lo acredita formalmente para ejercer. De acuerdo con información oficial, también tramitó su registro sanitario en 2004, por lo que acumulaba más de dos décadas de práctica médica.

¿Qué se sabe de Jesús Maximino “N”?

SE BUSCAN POR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA:

COMUNICARSE AL TELÉFONO (662) 289 8800,

EXTENSIÓN: 15340 Y 15343, O AL CORREO:

SEBUSCA@FISCALIA.SONORA.GOB.MX pic.twitter.com/aFmBFha0ug — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 12, 2026

El consultorio donde operaba se localiza en la calle Leocadio Salcedo 117 y ofrecía una amplia gama de servicios más allá de la medicina general. Entre ellos destacan medicina estética, medicina biológica, tratamientos metabólicos, liposucción, hilos tensores y homotoxicología, lo que sugiere un enfoque combinado entre atención médica y procedimientos de bienestar o estética.

Uno de los elementos clave en la investigación es que los sueros vitaminados eran preparados directamente por el médico, de manera individual para cada paciente. Según autoridades de salud, estas soluciones se elaboraban mediante la mezcla de distintos componentes, definidos a partir del diagnóstico realizado durante la consulta, lo que implica que no existía una fórmula estándar, sino combinaciones variables.

Detrás del caso hay historias que han sido documentadas por familiares, quienes han señalado un patrón similar tras la aplicación de los sueros. Una de las primeras víctimas fue Dinora Ontiveros, quien recibió el tratamiento el 24 de febrero. Horas después, comenzó a presentar un deterioro en su salud que inicialmente fue confundido con otras enfermedades, pero que evolucionó hacia fallas orgánicas múltiples, incluyendo insuficiencia renal y hepática. Falleció el 2 de marzo.

¿Quiénes son las víctimas?

Otro caso es el de Jesús Héctor Almeida Flores, así como el de su hijo Sebastián Almeida Cáñez, quienes también acudieron a la misma clínica y presentaron complicaciones similares tras recibir el tratamiento. A ellos se suma Catalina Figueroa, de 38 años, quien acudió el 1 de abril y murió al día siguiente tras un deterioro acelerado.

Además de las nueva personas fallecidas, autoridades identificaron casos sospechosos, algunos de los cuales lograron recuperarse tras presentar síntomas. Entre los testimonios recabados, se menciona que los pacientes experimentaron malestares inmediatos o en pocas horas, lo que ha reforzado la hipótesis de una posible relación con las sustancias administradas.

Autoridades investigan las muertes

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha abierto al menos seis carpetas de investigación, correspondientes a denuncias presentadas por familiares. También se realizó un cateo en la clínica, donde fueron asegurados medicamentos, soluciones intravenosas, equipo médico y expedientes clínicos, los cuales están siendo analizados por autoridades sanitarias.

Los estudios incluyen análisis de laboratorio e histopatológicos, con el objetivo de determinar si las sustancias utilizadas provocaron daños celulares en los pacientes. Además, se investiga la cadena de suministro de los productos y la posible responsabilidad de terceros, como distribuidores farmacéuticos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO