Freno al recorte al ciclo escolar fue por riesgo de rezago y presión social

Se reconoció que reducir clases podría afectar el aprendizaje de los alumnos

POR. Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, admitió que la modificación al calendario escolar propuesta por la Secretaría de Educación Pública terminó por frenarse debido al impacto que podría generar en el aprendizaje de los alumnos y en miles de madres trabajadoras. La decisión implicó regresar al calendario original, con cierre de ciclo el 15 de julio y retorno a clases el 31 de agosto de 2026.

El funcionario explicó que el ajuste buscaba responder a dos presiones simultáneas: el Mundial de Futbol 2026 en estados sede como Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, además de las temperaturas extremas que afectan a entidades como Tamaulipas durante julio.

“Éramos 14 estados que habíamos pedido una reconsideración del calendario, sobre todo por la ola de calor que ahora se prevé, con temperaturas por arriba de los 45 grados”, señaló.

Aunque defendió que parte del periodo adelantado contemplaba actividades de repaso, Valdez García reconoció que reducir días presenciales sí podía afectar el desempeño académico. “Es verdad que a menores días de clase sí se podría ver comprometido el programa”, declaró al referirse al riesgo de rezago educativo.

El secretario reveló que finalmente prevaleció la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien advirtió afectaciones para las familias trabajadoras. “Gran parte de la afectación podía estar en las mamás trabajadoras”, afirmó, al explicar que los 32 secretarios estatales acordaron por unanimidad regresar al esquema original.

En paralelo, la Secretaría de Educación reconoció que Tamaulipas todavía enfrenta un rezago importante en infraestructura escolar para soportar las olas de calor. Según el funcionario, cerca del 30 por ciento de las escuelas no cuentan con minisplits o aire acondicionado suficiente, especialmente en la zona cañera y municipios fronterizos.

“Sí podríamos tener problemas de calor”, admitió el titular educativo, quien aseguró que ya existe coordinación con Protección Civil para activar protocolos especiales en caso de temperaturas extremas superiores a los 42 grados centígrados.

Entre las medidas previstas se encuentra reducir horarios escolares, adelantar entradas y salidas, e incluso suspender temporalmente las clases presenciales en algunas regiones. “Si es necesario, mandar a trabajo en casa o trabajo en línea en algunas regiones o escuelas”, explicó.

Valdez García también rechazó rumores sobre una posible salida de la Secretaría de Educación y aseguró que continuará al frente de la dependencia impulsando la agenda “Tamaulipas Educa”, enfocada en infraestructura, calidad educativa y capacitación docente, además de anunciar el arranque de la entrega universal de tarjetas de la beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y secundaria.