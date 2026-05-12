Frente frío 50 traerá lluvias y tormentas eléctricas a Tamaulipas este martes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que pese a las precipitaciones una onda de calor seguirá afectando una gran parte del territorio nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 12 de mayo se registrarán lluvias en al menos 28 estados de la República Mexicana y se advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas por caída de granizo y tormentas eléctricas, además, se precisó que pese a las precipitaciones pluviales se mantendrá el ambiente caluroso en 14 entidades debido a una onda de calor, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general, este martes 12 de mayo el frente frío número 50 se extenderá sobre el norte y occidente del golfo de México hasta el oriente del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste de México, generarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas; e intervalos de chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente originará refrescamiento de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

En contraste, continuará la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Sinaloa (norte, centro y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos (suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste), finalizando a partir de hoy en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. A su vez, la entrada de aire húmedo del mar Caribe ocasionará chubascos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, en combinación con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Guanajuato; intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y Ciudad de México; y lluvias aisladas en zonas de Sinaloa y Sonora.

Así será la intensidad de las lluvias de este martes 12 de mayo por estado

En el pronóstico meteorológico general de este martes 12 de mayo se indica que en Jalisco (este), Michoacán (norte y oeste), Guanajuato (sur y suroeste), Hidalgo (este y noreste), Puebla (norte), Estado de México (norte y suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (norte, este y oeste), Chiapas (noroeste, norte y sur), Veracruz (norte) y Tabasco (sur) habrá intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), mientras que en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y por último se indica que habrá lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Sonora y Sinaloa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO