Grupo Firme confirma nueva fecha en CDMX para “La Última Peda” en el Estadio GNP Seguros

Tras el éxito de su concierto en el Estadio GNP Seguros, Grupo Firme abre nueva fecha para “La Última Peda” en la CDMX 2026.
Por lo que fans presten atención que a continuación ya les tenemos la nueva fecha, boletos y demás detalles para el concierto de “La Última Peda” en el Estadio GNP de Grupo Firme:
Fechas: 17 y 18 de julio de 2026
Sede: Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, CDMX
Hora: 9:00 de la noche
Preventa Banamex: 20 de mayo
Venta General y taquillas del Estadio GNP Seguros: 21 de mayo
Boletera: Ticketmaster
Asimismo, se revelaron los precios de boletos ya con cargos:
Platino A: $3,956 – $4,550
Platino B: $3,212 – $3,694
Platino C: $2,964 – $3,409
Platino D: $2,716 – $3,124
Platino E: $2,468 – $2,839
Zona GNP: $2,220 – $2,468
Verde B: $1,848 – $2,096
Naranja B: $1,476 – $1,724
Verde C: $1,228 – $1,352
Naranja C: $980 – $1,104
General B: $856
Personas con discapacidad: $1,848
Grupo Firme abre nueva fecha para “La Última Peda” en el Estadio GNP Seguros
Tras el éxito de la fecha previamente anunciada de su gira, Grupo Firme confirmó un nuevo concierto consecutivo en el Estadio GNP Seguros.
Por lo que Grupo Firme también se presentarán en el Estadio GNP Seguros el 18 de julio.
Los interesados para esta nueva fecha podrán adquirir sus boletos en preventa el 20 de mayo, mientras que la venta general será el 21 de mayo.
La agrupación liderada por Eduin Caz busca satisfacer a sus seguidores con un espectáculo interactivo de música regional mexicana.
Cada presentación reúne desde los primeros éxitos de Grupo Firme hasta sus lanzamientos más recientes.
“La Última Peda” de Grupo Firme regresa al Estadio GNP Seguros
Grupo Firme trae de regreso su gira “La Última Peda” al Estadio GNP Seguros para el deleite de los fans de la capital del país.
Para los tarjetahabientes Banamex, la venta de boletos tendrá 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex a partir de 3 mil pesos.
Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.
Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.
CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS