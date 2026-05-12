Grupo Firme confirma nueva fecha en CDMX para “La Última Peda” en el Estadio GNP Seguros

Grupo Firme abre nueva fecha para “La Última Peda” en el Estadio GNP Seguros; precios de boletos van desde $856

Tras el éxito de su concierto en el Estadio GNP Seguros, Grupo Firme abre nueva fecha para “La Última Peda” en la CDMX 2026.

Por lo que fans presten atención que a continuación ya les tenemos la nueva fecha, boletos y demás detalles para el concierto de “La Última Peda” en el Estadio GNP de Grupo Firme:

Fechas: 17 y 18 de julio de 2026

Sede: Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Preventa Banamex: 20 de mayo

Venta General y taquillas del Estadio GNP Seguros: 21 de mayo

Boletera: Ticketmaster

Asimismo, se revelaron los precios de boletos ya con cargos:

Platino A: $3,956 – $4,550

Platino B: $3,212 – $3,694

Platino C: $2,964 – $3,409

Platino D: $2,716 – $3,124

Platino E: $2,468 – $2,839

Zona GNP: $2,220 – $2,468

Verde B: $1,848 – $2,096

Naranja B: $1,476 – $1,724

Verde C: $1,228 – $1,352

Naranja C: $980 – $1,104

General B: $856

Personas con discapacidad: $1,848

Grupo Firme abre nueva fecha para “La Última Peda” en el Estadio GNP Seguros

Tras el éxito de la fecha previamente anunciada de su gira, Grupo Firme confirmó un nuevo concierto consecutivo en el Estadio GNP Seguros.

Por lo que Grupo Firme también se presentarán en el Estadio GNP Seguros el 18 de julio.

Los interesados para esta nueva fecha podrán adquirir sus boletos en preventa el 20 de mayo, mientras que la venta general será el 21 de mayo.

La agrupación liderada por Eduin Caz busca satisfacer a sus seguidores con un espectáculo interactivo de música regional mexicana.

Cada presentación reúne desde los primeros éxitos de Grupo Firme hasta sus lanzamientos más recientes.

“La Última Peda” de Grupo Firme regresa al Estadio GNP Seguros

Grupo Firme trae de regreso su gira “La Última Peda” al Estadio GNP Seguros para el deleite de los fans de la capital del país.

Para los tarjetahabientes Banamex, la venta de boletos tendrá 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex a partir de 3 mil pesos.

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS