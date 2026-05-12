Harfuch descarta investigación contra Rubén Rocha Moya

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que el gobierno federal no tiene abierta ninguna investigación contra Rubén Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reiteró este martes que el gobierno de Claudia Sheinbaum no tiene abierta investigación alguna sobre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

En la conferencia matutina, el funcionario afirmó que Rocha Moya colaboró con las autoridades de seguridad durante su gestión en detenciones y ante la inseguridad en Sinaloa.

«No se detectó —conducta ilícita— y no sólo eso, estuvimos operando todo el todo lo que va del de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con resultados», dijo.