12 mayo, 2026

12 mayo, 2026

WhatsApp

Harfuch descarta investigación contra Rubén Rocha Moya

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que el gobierno federal no tiene abierta ninguna investigación contra Rubén Rocha Moya
Facebook
X
WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reiteró este martes que el gobierno de Claudia Sheinbaum no tiene abierta investigación alguna sobre Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

En la conferencia matutina, el funcionario afirmó que Rocha Moya colaboró con las autoridades de seguridad durante su gestión en detenciones y ante la inseguridad en Sinaloa.

«No se detectó —conducta ilícita— y no sólo eso, estuvimos operando todo el todo lo que va del de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con resultados», dijo.

Después, el reportero le insistió en que si existe alguna investigación contra Rocha Moya, a lo que respondió: «por parte de nosotros, no».

La declaración del secretario mexicano contrasta con la reciente acusación en Estados Unidos en contra de Rocha Moya y otros nueve sinaloenses por sus nexos con «Los Chapitos», facción del Cártel de Sinaloa.

Por su parte, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que hasta el momento el gobierno no ha recibido respuesta del Departamento de Estado después de que enviaran una nota diplomática para solicitar pruebas del caso.

Cabe señalar que Rocha Moya no ha aparecido en público desde que pidió licencia en el Congreso de Sinaloa, tampoco el senador Enrique Inzunza ha acudido al recinto legislativo y sólo ha publicado fotografías en redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS

DESTACADAS