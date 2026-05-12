Mujer protesta por retención de su hija

La afectada, María Anselma Hernández Martínez se plantó en ese sitio la mañana del martes para que las autoridades den celeridad a ese caso

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Una mujer realizó una manifestación afuera del Centro Integral de Justicia en Altamira, para denunciar la retención de su pequeña hija por parte de su ex pareja.

La afectada, María Anselma Hernández Martínez se plantó en ese sitio la mañana del martes para que las autoridades den celeridad a ese caso.

Precisó que desde hace cuatro meses no sabe nada de la menor, lo que le genera una gran incertidumbre.

«Me la niega según él porque en el 2025 le metí una demanda por alimentos y desde ahí empezó su alegata, porque lo demandé», indicó.

Comentó que en enero del 2026 la internaron en el hospital Torre Cantú debido a un problema en la vesícula por lo que sus familiares pidieron el apoyo del padre de la menor para que la cuidara mientras la mujer se recuperaba.

Sin embargo, ahí comenzó su calvario ya que no volvió a ver a la pequeña.

Pidió a las autoridades la activación de la alerta Amber a fin de recuperar pronto a la niña de dos años.