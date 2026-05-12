Oxxo invertirá 300 mdp en Tamaulipas, abrirá 60 tiendas y venderá carbón vegetal El Bernal en sus anaqueles

El gobernador Américo Villarreal Anaya señaló que la inversión y la alianza reflejan la confianza en las condiciones de desarrollo del estado

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Oxxo anunció ante el gobernador Américo Villarreal Anaya una inversión de 300 millones de pesos en Tamaulipas: 60 nuevas tiendas, más de 450 empleos directos y una alianza comercial con el carbón vegetal El Bernal, producto de la marca Hecho en Tamaulipas.

El anuncio se realizó en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno. Villarreal Anaya señaló que la inversión y la alianza reflejan la confianza en las condiciones de desarrollo del estado y reconocen a un sector históricamente rezagado: los productores primarios de carbón.

Luis Sherman Usai, gerente de Operaciones de Oxxo, indicó que la designación del carbón El Bernal como principal socio comercial representa una oportunidad para impulsar la capacidad productiva tamaulipeca hacia nuevos mercados.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deandar, precisó que Oxxo acumula más de 5,000 millones de pesos invertidos en el estado, genera 8,900 empleos y opera 1,174 tiendas en Tamaulipas.