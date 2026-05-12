Proyecto Génesis de saneamiento costará hasta 10 mil mdp; proyecto ejecutivo ronda los 400 mdp

El costo total de las obras podría alcanzar entre 8 mil y 10 mil millones de pesos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El proyecto ejecutivo Génesis, enfocado en el saneamiento y reutilización de aguas residuales en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, tendrá una inversión aproximada de 400 millones de pesos, mientras que el costo total de las obras podría alcanzar entre 8 mil y 10 mil millones de pesos.

Así lo informó Raúl Quiroga Álvarez tras reunirse con integrantes del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas.

El funcionario estatal explicó que el proyecto contempla la participación del sector industrial para el tratamiento y aprovechamiento de aguas residuales, luego de la firma de un convenio con el Gobierno del Estado.

“Los industriales firmaron un convenio con el gobernador, de tal suerte que si nosotros les cedemos esa agua residual ellos la van a tratar y la van a vender, tienen gente interesada”

Indicó que actualmente ya se trabaja en la integración técnica del proyecto ejecutivo y estimó que en un plazo de dos meses podría quedar concluido para iniciar el encauzamiento de agua residual tratada hacia la industria.

“Ya hay miles de horas hombre de trabajo en la elaboración del proyecto. A más tardar en un par de meses se estará llevando a cabo el proyecto ejecutivo y ya con eso empezar encausamiento agua residual tratada de la línea morada al DIMA”

Raúl Quiroga Álvarez dijo que únicamente el proyecto ejecutivo tendría un costo cercano a los 400 millones de pesos.

“El proyecto ejecutivo debe andar aproximadamente en 400 millones; obras en su conjunto, 8 mil, 10 mil millones de pesos”

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas explicó que, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, la administración estatal impulsa el macroproyecto Génesis, el cual integra diez proyectos enfocados al saneamiento y reutilización del agua en los municipios de la zona sur.

Entre los beneficios previstos se encuentran detonar el desarrollo turístico de Playa Miramar y la Barra en Ciudad Madero, incrementar la disponibilidad de agua potable y reducir las descargas de aguas residuales hacia cuerpos lagunarios como la Laguna del Carpintero.

“Ciudad Madero detonar el crecimiento de la Barra, la zona turística de playa Miramar, aumentar la oferta de agua desde la planta Laguna de la Puerta, evitar las descargas que actualmente se dan en la Laguna del Carpintero, en hacer emisor para traer agua residual desde la planta de tratamiento Morelos hasta la planta de tratamiento Tierra Negra para ofertar agua residual tratada a la industria”

Finalmente, Quiroga Álvarez reconoció el respaldo del sector empresarial para concretar el tratamiento y reuso de aguas residuales en la zona conurbada.