Reconoce Armando Martínez a enfermeras y comunicólogos en su día

El alcalde de Altamira destacó la vocación y compromiso del personal de salud y comunicación del Gobierno Municipal y del Sistema DIF Altamira

POR BENIGNO SOLÍS

EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM.- En el marco del Día Internacional de la Enfermería y del Día del Comunicólogo en México, el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema DIF municipal, C.P. Rossy Luque de Martínez, reconoció la labor de enfermeras, enfermeros y comunicólogos que forman parte del Gobierno de Altamira y del Sistema DIF Altamira.

Durante el encuentro, las autoridades municipales agradecieron el esfuerzo, dedicación y profesionalismo que diariamente desempeñan en beneficio de la ciudadanía altamirense, resaltando la importancia de su trabajo en áreas fundamentales para el bienestar y la atención de las familias.

El presidente municipal destacó que tanto el personal de enfermería como los comunicólogos cumplen una función esencial dentro de la administración pública, al contribuir con sensibilidad, atención y cercanía hacia la población.

“Su compromiso, sensibilidad y vocación son fundamentales para seguir construyendo un Altamira más humano y cercano para todas las familias”, expresó Armando Martínez Manríquez.

Asimismo, reiteró el respaldo de su administración hacia quienes, desde sus respectivas trincheras, trabajan todos los días para fortalecer los servicios y la comunicación con la ciudadanía.