Rescate exitoso en Pino Solo, extraviados son localizados a salvo tras intensa movilización

Las personas fueron reportadas como perdidas en la carretera vieja a Tula, a la altura del kilómetro 23

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón

Ciudad Victoria, Tam. – Una intensa movilización de cuerpos de emergencia concluyó con final feliz la tarde de este martes, luego de que fueran localizados con vida un hombre de 67 años y un menor de 11 años que se habían extraviado mientras caminaban en un centro turístico ubicado aproximadamente a 45 minutos al suroeste de esta capital.

De acuerdo con el reporte de la #VoceríaInforma, las personas fueron reportadas como perdidas en la carretera vieja a Tula, a la altura del kilómetro 23, en las inmediaciones del ejido “Pino Solo”

.Tras varias horas de búsqueda, ambos fueron ubicados por las autoridades en una zona agreste del paraje y de inmediato trasladados al punto donde se instaló una unidad médica.

“Se trata de un masculino de 67 años de edad y un menor de 11 años, quienes habían salido a caminar. Ambos fueron ubicados por las autoridades y trasladados al punto donde se encuentra una ambulancia para su valoración médica correspondiente”, precisó la vocería en un breve comunicado.

Las labores de búsqueda contaron con la participación de elementos de Protección Civil, seguridad pública municipal y guías locales conocedores de la sierra.