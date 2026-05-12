Tamaulipas quiere pocisionarse como productor nacional lechero

El funcionario explicó que desde el programa de extensionismo pecuario se brinda asesoría técnica y capacitación para que más productores puedan avanzar hacia modelos de transformación y comercialización más sólidos.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque Tamaulipas no figura entre los grandes productores lecheros del país, en distintas regiones del estado se mantiene activa una importante actividad dedicada a la producción de leche y sus derivados, misma que ahora busca fortalecerse mediante la transformación de la materia prima en productos con mayor valor comercial.

Así lo dio a conocer Eduardo Maraboto Martínez, quien explicó que en municipios como González, Aldama, El Mante, San Carlos, Villa de Casas y Güémez existen cuencas lecheras donde productores trabajan principalmente con ganado de doble propósito.

Detalló que este tipo de ganado permite no solamente producir leche, sino también generar becerros con calidad cárnica, algo que resulta indispensable para las condiciones climáticas de Tamaulipas.

“Aquí manejamos lo que llamamos lechería tropical. Las vacas especializadas para leche son de climas templados y aquí necesitamos animales que puedan prosperar en estas condiciones y producir una cantidad aceptable de leche”, explicó.

Maraboto Martínez señaló que actualmente una vaca puede generar entre 10 y 12 litros diarios durante el periodo de ordeña, con lactancias que alcanzan hasta los 300 días, lo que mantiene activa la producción regional.

Sin embargo, aseguró que el verdadero reto para el sector no es únicamente producir leche, sino convertirla en productos terminados que permitan mejores ganancias para los productores.

“Definitivamente es más rentable hacer quesos y otros derivados que vender solamente la leche. Ahí es donde realmente se genera una mejor utilidad”, sostuvo.

Precisó que algunos productores tamaulipecos ya comenzaron a industrializar parte de su producción mediante la elaboración de quesos, cremas y otros derivados, logrando así dar un valor agregado que mejora considerablemente sus ingresos.

El funcionario explicó que desde el programa de extensionismo pecuario se brinda asesoría técnica y capacitación para que más productores puedan avanzar hacia modelos de transformación y comercialización más sólidos.

Además, destacó el trabajo coordinado con la Secretaría de Economía de Tamaulipas para facilitar el acceso de estos productos a tiendas de conveniencia y cadenas comerciales.

“Lo que busca el Gobierno del Estado es que Tamaulipas no sea solamente exportador de materia prima, sino que aquí mismo se transforme y se venda el producto terminado”, expresó.

Incluso indicó que programas como “Hecho en Tamaulipas” ya permiten posicionar productos locales como quesos, cremas, mieles y carnes dentro de mercados comerciales más amplios.

Maraboto Martínez también reconoció que actualmente no existe una cifra total concentrada sobre la producción de leche en Tamaulipas debido a que las cuencas están dispersas, aunque afirmó que existe potencial para seguir creciendo.

Finalmente, aseguró que el panorama para el sector pecuario y lechero es favorable, especialmente ahora que existe mayor interés por impulsar productos regionales con identidad tamaulipeca y mayor valor comercial.