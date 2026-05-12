VIDEO | Perro sorprende al acudir por su cuenta a una tienda para pedir comida

Desde el primer momento, el can luce emocionado y decidido mientras se aproxima directamente al mostrador del negocio

Los videos de perros continúan dominando las redes sociales gracias a la capacidad de estos animales para generar ternura, empatía y millones de reproducciones en cuestión de horas. Desde rescates conmovedores hasta divertidas travesuras, las grabaciones protagonizadas por canes suelen convertirse en fenómenos virales.

Recientemente, un nuevo video viral volvió a conquistar internet, luego de mostrar a un simpático perro de pelaje café realizando una inesperada compra en una tienda, escena que rápidamente acumuló miles de reproducciones y compartidos debido a la inteligencia y emoción del animal.

En la grabación, que circula ampliamente en redes sociales, se observa al perro entrando por su cuenta al establecimiento con un billete de 20 pesos sostenido cuidadosamente en el hocico. Desde el primer momento, el can luce emocionado y decidido mientras se aproxima directamente al mostrador del negocio, como si supiera perfectamente cuál era su misión.

Al llegar frente al dependiente, el perro levanta ligeramente la cabeza y entrega el billete con tranquilidad, aunque sin ocultar la emoción que demuestra con sus movimientos y actitud. El encargado de la tienda, sorprendido y divertido por la escena, toma el dinero de la boca del animal mientras este permanece atento, esperando pacientemente recibir aquello que fue a comprar.

Segundos después, el trabajador toma un pequeño sobre de alimento para perro y lo acerca al mostrador. La reacción del can se volvió uno de los momentos más celebrados del video, pues el animal no pudo contener la emoción y se levantó sobre dos patas para alcanzar el paquete con el hocico antes de retirarse.

Con el alimento finalmente en su poder, el perro baja nuevamente al suelo, gira para dirigirse hacia la salida y abandona el lugar aparentemente satisfecho y feliz, dejando una escena que para muchos usuarios refleja la inteligencia y capacidad de aprendizaje que pueden desarrollar algunos animales domésticos.

🐶¡El mejor cliente! Un lomito se volvió viral luego de ser captado llegando por su cuenta a comprar su sobre de alimento con un billete en la boca, como si fuera todo un cliente habitual.#diairiocambio #Puebla pic.twitter.com/2WZcwlPb3f — Diario Cambio (@Diario_Cambio) May 12, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO