Activan Alerta Amber por desaparición de menor en Altamira

Hasta el momento se desconoce el paradero de la menor, por lo que las autoridades consideran que su integridad podría encontrarse en riesgo

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Autoridades activaron una Alerta Amber para localizar a la pequeña Sofía Paola Hernández Hernández, de apenas 2 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 21 de enero de 2026 en el municipio de Altamira, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte número AAMX2206, hasta el momento se desconoce el paradero de la menor, por lo que las autoridades consideran que su integridad podría encontrarse en riesgo, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito.

Sofía Paola nació el 20 de junio de 2023; es de nacionalidad mexicana, tiene cabello lacio color negro, ojos color castaño oscuro, mide aproximadamente 0.95 metros y pesa 13 kilogramos.

Como señas particulares, presenta una cicatriz inclinada de aproximadamente 2 centímetros a la mitad de la frente.

La Fiscalía General de Justicia y autoridades correspondientes solicitaron el apoyo urgente de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a dar con su ubicación.