Buscan a la estudiante y activista Vita Marissa

La joven de 17 años fue reportada como desaparecida desde el pasado dia 10 de mayo

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas inició un operativo para localizar a la adolescente Vita Marissa Toscano Cruz, de 17 años, reportada como desaparecida desde el pasado 10 de mayo.

Marissa, aparte de estudiar, también presta sus servicios como voluntaria en el servicio de rescate “Cazador” en Ciudad Victoria, una actividad loable.

De acuerdo con el boletín de búsqueda, la joven mide 1.64 metros, es de complexión delgada, tiene cara alargada, cabello abundante castaño ondulado, ojos cafés claros, redondos y grandes, boca mediana y mentón cuadrado.

El día de su desaparición vestía un vestido rosa de algodón, sandalias beige y llevaba una bolsa de mano color café.

Fue vista por última vez en la colonia Mainero de esta ciudad y desde entonces se desconoce su paradero.

Las autoridades temen por su integridad, por lo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su localización.