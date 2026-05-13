Cambia de carril y causa encontronazo

Al pasar de los centrales a los laterales sin precaución, una camioneta se estrelló contra el automóvil de un grupo de jóvenes

POR. Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un fuerte accidente vial registrado la tarde del martes en el cruce de la avenida José Sulaimán y la calle Artículo 32, a la entrada de la colonia Ignacio Zaragoza, dejó al menos seis personas lesionadas, entre ellas una mujer que requirió hospitalización.

Los vehículos involucrados fueron una camioneta Chevrolet Equinox con placas de Tamaulipas, en la que viajaba una familia, y un automóvil Nissan Maxima, tripulado por un grupo de jóvenes. Elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a los ocupantes de ambas unidades. Posteriormente, los paramédicos trasladaron a una mujer a un centro hospitalario.

De acuerdo con la información preliminar, el Nissan Maxima circulaba de norte a sur por los carriles laterales de la avenida José Sulaimán, mientras que la camioneta lo hacía por los carriles centrales. Al llegar al cruce con la calle Artículo 32, la conductora de la camioneta giró a su derecha, momento en el que fue impactada por el Maxima.

A consecuencia del golpe, la camioneta giró sobre su eje y el automóvil se estrelló contra un poste, para quedar finalmente sobre la banqueta, cerca de una jardinera. Ambos vehículos fueron declarados pérdida total. Agentes de tránsito acudieron a tomar conocimiento de los hechos y ordenaron que las unidades fueran remitidas al corralón, debido a que las partes no llegaron a un acuerdo en el lugar del percance.