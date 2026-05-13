Capacitan a prestadores turísticos de Tamaulipas ante llegada de visitantes por Mundial

Omar Villafuerte Sánchez, director de desarrollo de productos turísticos de la Secretaría de Turismo en el estado explicó que estas acciones se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Turismo federal

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Aunque Tamaulipas no será sede de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Turismo del estado realiza acciones de capacitación dirigidas a prestadores de servicios para prepararse ante la posible llegada de visitantes nacionales y extranjeros que se movilicen hacia las ciudades mundialistas del país.

Omar Villafuerte Sánchez, director de desarrollo de productos turísticos de la Secretaría de Turismo en el estado explicó que estas acciones se desarrollan en coordinación con la Secretaría de Turismo federal.

“Estamos realizando acciones de capacitación previa a recibir turistas mundialistas. Meramente no somos sede mundialista, pero tenemos Ciudad de México a escasas cinco horas por carretera y Monterrey ni se diga. Estas dos sedes mundialistas van a mandar o haber turistas que quieran conocer México”

El funcionario estatal dijo que los cursos incluyen temas relacionados con protección civil, atención al cliente, calidad en el servicio y prevención de delitos como la trata de personas.

“Son temas desde Protección Civil, trata de personas, temas generales de trato y servicio al cliente”

Villafuerte Sánchez indicó que actualmente las capacitaciones se desarrollan de manera virtual dos veces por semana y están dirigidas a prestadores de servicios turísticos de distintas regiones del estado.

“Los martes y miércoles estamos dando capacitaciones en línea a prestadores de servicios turísticos. Toda esta promoción sale en las redes de la Secretaría de Turismo”

Asimismo, adelantó que la próxima semana se pondrá en marcha un curso integrado por seis módulos, mediante el cual los participantes podrán conocer información relacionada con las sedes, fechas y logística del Mundial, además de herramientas para la atención de turistas nacionales y extranjeros.

El funcionario indicó que el objetivo es que Tamaulipas aproveche la derrama económica y turística que generará el Mundial de Futbol, principalmente por la cercanía con sedes como Monterrey y la Ciudad de México.