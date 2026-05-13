Ciudad Madero será nuevamente sede del Tour Continental NORCECA de Voleibol de Playa 2026

Playa Miramar volverá a convertirse en escenario de una de las competencias más importantes del continente dentro del circuito de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe de Voleibol

POR OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD MADERO, TAM.- El presidente municipal Erasmo González Robledo informó que Ciudad Madero volverá a proyectarse a nivel internacional con la realización del Tour Continental NORCECA de Voleibol de Playa 2026, competencia que se desarrollará del 22 al 24 de mayo en el Complejo Polideportivo de Playa Miramar con la participación de atletas provenientes de 13 países.

Durante el anuncio, se destacó que Playa Miramar volverá a convertirse en escenario de una de las competencias más importantes del continente dentro del circuito de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe de Voleibol, consolidando a Ciudad Madero y a Tamaulipas como referentes en la organización de eventos deportivos de talla internacional.

Erasmo González Robledo hizo énfasis en el respaldo otorgado por el gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, para fortalecer la realización de este tipo de competencias que impulsan el deporte, el turismo y la proyección internacional de Tamaulipas, permitiendo además que Playa Miramar continúe posicionándose como uno de los destinos más importantes del país.

Asimismo, se reconoció el trabajo coordinado entre el Instituto del Deporte de Tamaulipas, la Secretaría de Turismo estatal, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Federación Mexicana de Voleibol y el Ayuntamiento de Ciudad Madero, instituciones que hicieron posible nuevamente la llegada del Tour NORCECA a esta zona del sur de Tamaulipas.

De igual forma, se agradeció el respaldo y las gestiones realizadas por el secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, así como del director general de la CONADE, Rommel Pacheco, quienes contribuyeron para consolidar este evento internacional en Playa Miramar.

La directora general de Deportes de Ciudad Madero, Jade Yáñez Reséndez, informó que hasta el momento se tiene confirmada la participación de delegaciones de Estados Unidos, Canadá, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Bermudas, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y México, además de la presencia de 16 parejas varoniles y 14 femeniles.

Se destacó también que este torneo representa una importante plataforma internacional para las y los atletas participantes, ya que otorga puntos rumbo a competencias centroamericanas, panamericanas y olímpicas, además de brindar un espectáculo deportivo y familiar para todos los asistentes en Playa Miramar.

Por ello, autoridades municipales y deportivas hicieron la invitación a las familias, aficionados y comunidad deportiva a disfrutar nuevamente de un espectáculo internacional que posiciona a Playa Miramar y a Ciudad Madero como referentes del turismo deportivo en México.