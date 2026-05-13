Detectan dos tomas clandestinas en Altamira

El hallazgo ocurrió sobre la Carretera Federal 80 Tampico-Mante, a la altura del kilómetro 62

Por. Staff

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Elementos de la Guardia Estatal, personal de Pemex y efectivos de la Secretaría de Marina, localizaron dos tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos en la zona rural de Altamira.

El hallazgo ocurrió sobre la Carretera Federal 80 Tampico-Mante, a la altura del kilómetro 62, en las inmediaciones del ejido Santa Gertrudis, antes de llegar a Estación Manuel.

Las autoridades establecieron un operativo de seguridad perimetral para resguardar el área mientras técnicos especializados realizaban las maniobras para neutralizar las conexiones ilegales y evitar riesgos mayores.

Hasta el momento no se reportan detenidos. Las corporaciones mantienen vigilancia en la zona mientras concluyen los trabajos de aseguramiento de las instalaciones.