El Banco de México puso en circulación doce monedas conmemorativas del Mundial 2026

Banxico lanza 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026. Conoce cuánto costarán, dónde comprarlas y cuándo estarán disponibles en bancos y distribuidores autorizados

El balón todavía no rueda, pero el Mundial 2026 ya empezó a circular en metal. El Banco de México activó una colección que mezcla futbol, identidad y mercado, 12 monedas que conmemoran el torneo y anticipan una estrecha carrera por conseguirlas.

México será protagonista desde el inicio. El país albergará el partido inaugural el 11 de junio, en un torneo que por primera vez se jugará entre tres naciones, junto a Estados Unidos y Canadá.

La serie incluye tes tipos de monedas. Las de uso cotidiano, las de colección accesible y las de lujo

La colección está compuesta por 12 piezas acuñadas por la Casa de Moneda de México.

Cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos

Ocho monedas de metales finos, cuatro de oro y cuatro de plata

Las primeras tienen forma dodecagonal y están pensadas para circular en la vida diaria. Las otras son piezas de colección, diseñadas para vitrina o inversión.

El diseño recorre las sedes mexicanas y símbolos del país. En la Ciudad de México aparece el Ángel de la Independencia junto a un futbolista. Guadalajara muestra a la Minerva y escenas del agave. Monterrey integra el Cerro de la Silla y el Paseo Santa Lucía.

Hay también guiños al patrimonio nacional, jaguar, mariposa monarca, nopales y hasta referencias prehispánicas como Kukulkán.

¿Cuánto cuestan las monedas del Mundial 2026?

Aquí empieza la diferencia real entre afición y coleccionismo.

Moneda de oro (valor nominal 25 pesos)

Su precio comercial superará los 60,000 pesos, impulsado por su contenido de oro puro

Moneda de plata (valor nominal 10 pesos)

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el #BancoDeMéxico presenta su colección de monedas conmemorativas de oro. ⚽✨ #BancoDeMéxico #FIFA2026

Descubre sus detalles: 👉 https://t.co/8WrxoTXDaL pic.twitter.com/B9zUTUbwr2 — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Su costo variará según el mercado internacional de la plata

Moneda bimetálica (20 pesos)

El #BancoDeMéxico lanza las monedas conmemorativas de plata alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ⚽✨#BancoDeMéxico #FIFA2026

Conoce sus características: 👉 https://t.co/e4PZusAM3H pic.twitter.com/9l6KBrFhiV — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Valor nominal, uso cotidiano, aunque su disponibilidad inicial suele disparar la demanda.

¿Cuándo salen a la venta las monedas del Mundial 2026?

Las fechas marcan dos ritmos distintos.

Las monedas de 20 pesos comenzarán a circular a partir del 18 de mayo de 2026 a través del sistema bancario.

Las de oro y plata estarán disponibles desde la segunda quincena de mayo mediante distribuidores autorizados.

¿Dónde comprar las monedas del Mundial 2026?

Dependerá del tipo de moneda.

Las bimetálicas podrán conseguirse en bancos.

No clientes con tope de 150 monedas en sucursales con servicio de canje.

Las monedas de metales finos estarán disponibles en puntos especializados como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía

¿Por qué estas monedas ya generan expectativa?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el primero con tres países anfitriones y México abrirá el torneo. Ese dato convierte cada moneda en una pieza de arranque histórico.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO