Entre calor y lluvias: así será el clima en Tamaulipas este miércoles 13 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional informó que prevalecerá la onda de calor en al menos 14 entidades

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este miércoles 13 de mayo se tiene previsto que prevalezcan las lluvias fuertes en al menos 17 estados de la República, las cuáles, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además, se señaló que pese a las precipitaciones continuará la onda de calor en 14 entidades por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general, durante este miércoles 13 de mayo un canal de baja presión y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el sureste del país, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas. Así mismo, inestabilidad atmosférica, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro y sur de México.

Por otra parte, se informó que, prevalecerá la onda de calor en Baja California Sur (oeste y sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro y suroeste).

Por último, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que el frente frío número 50 adquirirá características de estacionario, en el oriente del golfo de México y dejará de afectar al territorio nacional; en tanto que la masa de aire frío asociada modificará rápidamente sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del país.

En el pronóstico de lluvias para este miércoles 13 de mayo se indica que en Chiapas (norte) se tienen previstas lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm), mientras que en Jalisco (sureste), Colima (noreste), Michoacán (este y oeste), Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste) y Tabasco (sur) se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm).

Para Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se tienen previstos intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y por último se señala que en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo habrá lluvias aisladas (0.1 a 5 mm).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO