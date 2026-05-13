Fast & Furious celebra 25 años en el Festival de Cannes con reunión de su elenco original

Vin Diesel y Michelle Rodriguez se reencontraron en Cannes para celebrar los 25 años de 'Rápidos y Furiosos' junto al elenco de la exitosa franquicia.

Las estrellas estadounidenses Vin Diesel y Michelle Rodriguez, protagonistas de la franquicia «Rápidos y Furiosos», se reencontraron este miércoles en Cannes para celebrar los 25 años de la saga.

La reunión de los actores despertó gran expectativa entre los asistentes al festival, especialmente entre los seguidores de la franquicia, que desde hace más de dos décadas ha logrado consolidarse como un fenómeno global gracias a sus escenas de acción, carreras callejeras y el fuerte vínculo entre sus personajes.

Diesel y Rodriguez posaron ante las cámaras junto a la actriz Jordana Brewster y la hija de Paul Walker, fallecido en un accidente de auto en 2013. La presencia de Meadow Walker fue uno de los momentos más emotivos de la jornada, ya que el actor fue una de las piezas fundamentales en el éxito de la saga y continúa siendo recordado por los fanáticos alrededor del mundo.

La película inaugural de la saga, lanzada en 2001, será proyectada en la sesión de medianoche del famoso festival de cine. El filme original, dirigido por Rob Cohen, introdujo al público al universo de Dominic Toretto y Brian O’Conner, personajes interpretados por Vin Diesel y Paul Walker, respectivamente.

Con el paso de los años, la franquicia evolucionó de las carreras clandestinas a historias centradas en espionaje, acción internacional y espectaculares secuencias de riesgo.

Tras 11 películas en la gran pantalla, Diesel anunció el lunes que Universal –propietaria de la franquicia– prepara una serie ambientada en el universo de «Rápidos y Furiosos». Aunque todavía no se han revelado demasiados detalles sobre el proyecto, el actor aseguró que buscarán expandir aún más la historia y explorar nuevos personajes dentro del mismo universo cinematográfico.

La presencia de los actores de la saga, cuyas películas giran en torno al mundo del automóvil y las carreras callejeras ilegales, aporta un brillo de Hollywood a un certamen este año sin grandes producciones estadounidenses.

Su aparición también generó una gran movilización de fanáticos y medios internacionales en las inmediaciones de la alfombra roja de Cannes.

Durante años, el Festival de Cannes se apoyó en Hollywood para aportar grandes estrenos comerciales al público, como complemento al cine independiente que constituye el núcleo de su programación.

En esta edición, la visita del elenco de “Rápidos y Furiosos” se convirtió en uno de los eventos más comentados del festival, demostrando el impacto cultural y comercial que la franquicia sigue teniendo a nivel mundial incluso después de 25 años de historia en el cine.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR