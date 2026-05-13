Impulsa Carmen Lilia Canturosas infraestructura en educación en Nuevo Laredo

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo de Carmen Lilia Canturosas invierte más de 7.6 millones de pesos en obras de infraestructura educativa para mejorar las condiciones de aprendizaje de estudiantes

STAFF

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAM.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúa fortaleciendo la infraestructura educativa mediante una inversión total de 7 millones 668 mil 36 pesos en instituciones de nivel preescolar, primaria y secundaria, beneficiando directamente a cientos de estudiantes y docentes de diversos sectores de la ciudad.

Durante una gira de trabajo encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se entregaron obras en planteles ubicados en las colonias El Campanario, Las Torres y Palacios, con el objetivo de dignificar espacios escolares, fortalecer servicios básicos y brindar mayor seguridad y bienestar a la comunidad estudiantil.

La presidenta municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para impulsar la educación y garantizar instalaciones dignas para el desarrollo académico de niñas, niños y jóvenes.

“Cada obra que realizamos en las escuelas representa una inversión directa en el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Queremos que estudien en espacios seguros, funcionales y adecuados, porque una mejor infraestructura también impulsa una mejor educación”, expresó Carmen Lilia Canturosas.

La primera entrega correspondió al Jardín de Niños “Gilberto Puente González”, ubicado en la colonia El Campanario, donde se realizó la adecuación de espacios y la construcción de seis módulos de baños independientes anexados a aulas existentes, con una inversión de 761 mil 320 pesos.

Los trabajos incluyeron módulos sanitarios, redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, muros de block, firme de concreto, vitropiso, pintura, puertas, ventanas y obras complementarias que beneficiarán directamente a 100 alumnos.

Además, el Gobierno Municipal informó que entre 2021 y 2025 se han destinado más de 22.6 millones de pesos en obra pública para la colonia El Campanario, principalmente en pavimentación, alumbrado y mejoramiento de espacios educativos.

Posteriormente, la alcaldesa entregó la reconstrucción de la techumbre en la Escuela Secundaria Técnica No. 57 “Santiago M. Belden”, en la colonia Las Torres, donde se invirtieron 4 millones 385 mil 137 pesos para rehabilitar una superficie de 512 metros cuadrados.

En este mismo plantel también se realizó previamente la impermeabilización de aulas con recursos del FISM 2024, mediante una inversión superior a 1.5 millones de pesos y una cobertura de 3 mil 416 metros cuadrados.

Estas acciones benefician a más de 500 estudiantes, quienes ahora cuentan con instalaciones más seguras y funcionales para sus actividades académicas y recreativas.

Como parte de la gira de trabajo, también se entregó la construcción de un módulo de sanitarios en la Escuela Primaria “Vicente Guerrero”, turno matutino, ubicada en la colonia Palacios, obra realizada con una inversión de 979 mil 532 pesos.

Los trabajos contemplaron concreto premezclado, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, muros de block, banquetas, aparatos sanitarios, acabados y pintura, fortaleciendo así la infraestructura básica del plantel.

El Gobierno Municipal destacó que entre 2021 y 2025 se han invertido más de 27.5 millones de pesos en la colonia Palacios, principalmente en obras de recarpeteo, rehabilitación de drenaje sanitario y mejoramiento urbano.

Finalmente, la alcaldesa aseguró que su administración continuará impulsando inversión histórica en las escuelas de Nuevo Laredo, priorizando proyectos que impacten directamente en la calidad educativa y en el bienestar de las familias neolaredenses.