Intensifican rehabilitación de carreteras federales en Tamaulipas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) puso en marcha trabajos de conservación en rutas consideradas estratégicas para la conectividad del estado

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las principales carreteras federales de Tamaulipas entraron en una nueva etapa de rehabilitación y mantenimiento ante el deterioro que presentan varios tramos por el constante tránsito de carga pesada y vehículos particulares.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) puso en marcha trabajos de conservación en rutas consideradas estratégicas para la conectividad del estado, entre ellas la carretera Victoria-Monterrey y la Victoria-Matamoros, dos de las vías con mayor circulación diaria.

Las acciones contemplan bacheo, renivelaciones y rehabilitación de señalamiento, además de limpieza del derecho de vía para mejorar la seguridad de quienes utilizan diariamente estas carreteras.

En el caso de la carretera Victoria-Matamoros, los trabajos abarcarán cerca de 197 kilómetros, mientras que en la ruta Victoria-Monterrey se intervendrán poco más de 84 kilómetros.

La dependencia federal también realiza labores de mantenimiento en la carretera Estación Manuel-La Coma, así como en el Libramiento Nuevo Laredo II y el Distribuidor Vial Gazas, zonas utilizadas de manera constante por el transporte de mercancías.

De acuerdo con la SICT, las obras son ejecutadas por constructoras locales supervisadas por personal técnico federal y forman parte del programa de conservación de la red carretera libre de peaje en Tamaulipas.

Con estas acciones se busca reducir riesgos para automovilistas y mejorar las condiciones de movilidad en algunos de los corredores carreteros más importantes de la entidad.