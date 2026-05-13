Jóvenes, en riesgo por contagios de VIH

Especialista advierte que las nuevas infecciones en adolescentes y jóvenes continúan ligadas a prácticas sexuales sin protección, desinformación y miedo a realizarse pruebas de detección

POR. HAROLD MEADE

EXPRESO LA RAZÓN

MANTE, TAMAULIPAS.- Luis Gerardo Olvera Berrones, especialista en VIH del Hospital General de El Mante, alertó que los jóvenes y adolescentes se mantienen como uno de los sectores con mayor riesgo de adquirir el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), principalmente por relaciones sexuales sin protección y la falta de prevención.

Explicó que, aunque actualmente el VIH ya no representa una sentencia de muerte gracias a los tratamientos antirretrovirales, persisten nuevos contagios asociados a conductas sexuales de riesgo, escasa educación sexual integral y diagnósticos tardíos.

Detalló que en este municipio se detectan entre 10 y 12 casos anuales de VIH en jóvenes y adolescentes, siendo la vía sexual la principal forma de transmisión por el uso irresponsable o la ausencia del preservativo.

Indicó que actualmente se tienen registrados 72 hombres, 23 mujeres y dos menores de edad con diagnóstico confirmado de VIH, de los cuales tres casos fueron incorporados durante este año.

El especialista señaló que entre la población juvenil aún prevalecen mitos y estigmas relacionados con la enfermedad, lo que provoca temor para acudir a realizarse pruebas de detección y limita la prevención oportuna.

Subrayó que la detección temprana es fundamental, ya que permite iniciar tratamientos que ayudan a mantener controlada la enfermedad y evitar complicaciones derivadas de la disminución del sistema inmunológico.

Precisó que el VIH puede permanecer sin síntomas durante años y generalmente las manifestaciones aparecen cuando el sistema inmune ya se encuentra debilitado, por lo que insistió en la importancia de practicarse pruebas gratuitas y de fácil acceso.

Olvera Berrones agregó que, una vez confirmado un caso positivo, el paciente recibe atención médica inmediata, orientación preventiva y tratamiento especializado para reducir riesgos y mejorar su calidad de vida.