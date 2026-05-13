Muere la magistrada Oyuky Ramírez Burciaga tras ataque de abejas en unidad deportiva de Guadalupe

El deceso de Oyuky Ramírez Burciaga ocurrió luego de que la funcionaria sufriera múltiples picaduras mientras se encontraba en una unidad deportiva en Guadalupe, Zacatecas

La magistrada estatal Oyuky Ramírez Burciaga falleció tras permanecer nueve días internada en un hospital de Zacatecas debido a un severo ataque de abejas.

El deceso de Oyuky Ramírez Burciaga ocurrió luego de que la funcionaria sufriera múltiples picaduras mientras se encontraba en una unidad deportiva en Guadalupe, Zacatecas.

Fuentes del sector salud confirmaron que Oyuky Ramírez Burciaga murió a causa de un choque anafiláctico derivado de las toxinas de los insectos este miércoles 13 de Mayo.

La tragedia que afectó a Oyuky Ramírez Burciaga comenzó el 3 de mayo, cuando un enjambre atacó a los asistentes de un torneo deportivo en Guadalupe.

Testigos relataron que la magistrada Oyuky Ramírez Burciaga utilizó su propio suéter para cubrir a su hijo de tres años, recibiendo ella la mayoría de ataques.

Durante el incidente en Zacatecas, Oyuky Ramírez Burciaga también intentó auxiliar a su padre, quien resultó lesionado pero logró recuperarse días después en el ISSSTE.

La funcionaria Oyuky Ramírez Burciaga fue trasladada de urgencia al Hospital General de Zacatecas, donde su estado de salud fue reportado como crítico desde su ingreso.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Murió la magistrada Oyuki Ramírez Burciaga tras permanecer nueve días hospitalizada por un ataque de abejas en Guadalupe, Zacatecas. La funcionaria sufrió un choque anafiláctico por múltiples picaduras. pic.twitter.com/ZhAG70k17g — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) May 13, 2026

¿Qué ocurrió durante el ataque a Oyuky Ramírez Burciaga?

El enjambre sorprendió a la familia de Oyuky Ramírez Burciaga en el área deportiva, dejando a la magistrada expuesta a cientos de picaduras en gran parte del cuerpo.

Pese a que Oyuky Ramírez Burciaga buscó ayuda inmediata, se reportó que los servicios de emergencia iniciales no contaban con equipo para manejar enjambres de abejas.

La hospitalización de Oyuky Ramírez Burciaga requirió asistencia respiratoria mecánica e intubación debido a la inflamación sistémica provocada por el veneno de las abejas.

El gobernador David Monreal Ávila expresó públicamente su pesar por la pérdida de Oyuky Ramírez Burciaga, enviando mensajes de solidaridad a sus seres queridos.

Colegas del Poder Judicial de Zacatecas destacaron que Oyuky Ramírez Burciaga era una profesional dedicada con una carrera impecable de más de veinte años de servicio.

El Ayuntamiento de Guadalupe también lamentó la partida de Oyuky Ramírez Burciaga, uniéndose a las voces que resaltan el valor civil mostrado por la magistrada.

Diversas cámaras legales en Zacatecas guardaron minutos de silencio en honor a Oyuky Ramírez Burciaga, reconociendo su reciente nombramiento tras la reforma judicial local.

La comunidad judicial recordó que Oyuky Ramírez Burciaga ascendió a la magistratura hace apenas siete meses tras un riguroso proceso de selección en la entidad.

Trayectoria profesional de Oyuky Ramírez Burciaga

Antes de su labor como magistrada, Oyuky Ramírez Burciaga se desempeñó como secretaria proyectista en la Segunda Sala Penal, acumulando experiencia en derecho procesal.

El perfil de Oyuky Ramírez Burciaga era el de una especialista en el sistema penal, área donde laboró gran parte de su trayectoria profesional en Zacatecas.

La diputada federal Julia Olguín calificó la acción final de Oyuky Ramírez Burciaga como una lección de amor incondicional para proteger la vida de su pequeño.

Familiares de la víctima agradecieron las muestras de afecto recibidas tras el fallecimiento de Oyuky Ramírez Burciaga en el centro médico de la capital estatal.

El legado de la magistrada zacatecana Oyuky Ramírez Burciaga perdurará entre sus colegas por su valentía personal y su compromiso con la justicia penal estatal.

Se espera que en las próximas horas se realicen homenajes póstumos en Zacatecas para honrar la memoria y el trabajo de la funcionaria Oyuky Ramírez Burciaga.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS