OMS recomienda cuarentena de 42 días tras brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

La OMS pidió a los países seguir sus directrices sanitarias tras el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.

El director de la OMS afirmó este martes que el «trabajo no ha terminado» con la repatriación de los ocupantes del crucero afectado por hantavirus y pidió a los países que sigan sus «directrices» porque podrían surgir «más casos» de contagio.

«No hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Pero por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas», señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus en Madrid, luego de haber estado en la isla española de Tenerife para la evacuación del MV Hondius.

La operación de repatriación desde Tenerife de más de 120 pasajeros y tripulantes de una veintena de países culminó el lunes por la noche, tras lo cual el crucero zarpó con una tripulación reducida hacia Países Bajos, su base.

De los evacuados, por ahora, tres personas han dado positivo por hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna. Son una francesa, un estadounidense y un español.

La mujer francesa contagiada, una de los cinco pasajeros del crucero repatriados por Francia, permanece en cuidados intensivos, con ventilación mecánica, y se encuentra en estado grave, informaron este martes las autoridades sanitarias.

En total, de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes que iban a bordo del crucero, hay siete casos confirmados y otro probable, además de tres personas fallecidas.

Los virus no conocen fronteras

«En cuanto a los protocolos de seguridad» frente al hantavirus, «por supuesto la OMS tiene directrices claras y se espera que los países las sigan», dijo Ghebreyesus en rueda de prensa junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Pero los países, que utilizan protocolos de salud diferentes, tienen «soberanía» y «no podemos obligarlos a adoptar nuestros protocolos», admitió.

La recomendación de la OMS es que [las personas evacuadas] sean sometidas a un seguimiento activo, en un centro de cuarentena designado o en su domicilio, durante 42 días a partir de la última exposición, que es el 10 de mayo, lo que nos lleva al 21 de junio», detalló.

De los catorce españoles que viajaban en el MV Hondius y que están guardando cuarentena en un hospital militar en Madrid, uno de ellos fue confirmado positivo y ha tenido fiebre «y síntomas respiratorios leves», aunque se encuentra «estable», señaló el martes el Ministerio de Sanidad.

Los restantes dieron negativo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR