Preocupa calor en rodante de Germinal; exhortan a extremar precauciones

La presidenta de la comisión de mercados del cabildo de Tampico, Marta Quiroz Cortez, manifestó preocupación por las condiciones que enfrentan comerciantes y ciudadanos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Ante las elevadas temperaturas que se registran en el sur de Tamaulipas, la presidenta de la comisión de mercados del cabildo de Tampico, Marta Quiroz Cortez, manifestó preocupación por las condiciones que enfrentan comerciantes y ciudadanos en el mercado rodante de la colonia Germinal, donde la falta de ventilación incrementa el riesgo de agotamiento por calor.

La edil informó que hasta el momento el ayuntamiento no ha recibido solicitudes para crear nuevos mercados sobre ruedas en horario nocturno, aunque señaló que en caso de presentarse alguna petición, sería analizada por las autoridades municipales.

“Si llegase a haber alguna solicitud lo pondríamos en consideración para ver qué es lo que se decide. Hasta ahorita no tenemos ninguna solicitud”

Quiroz Cortez explicó que el principal problema se presenta en el rodante dominical de la colonia Germinal debido a que las lonas colocadas por los oferentes impiden la circulación del aire.

“Lo que más nos preocupa es el del domingo en el Germinal porque ahí todas las lonas que ellos ponen se juntan… no entra aire, todo está cerrado”

Indicó que será la Dirección de Mercados de Tampico la encargada de exhortar a los comerciantes a implementar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud tanto de vendedores como de clientes.

La regidora comentó que actualmente existen siete mercados rodantes nocturnos distribuidos en diversos sectores de la ciudad, entre ellos la calle Cero, las colonias Enrique Cárdenas González, Solidaridad, Voluntad y Trabajo, Guadalupe Mainero, Tamaulipas, Puertas Coloradas y la zona divisoria entre Tampico y Altamira.

Asimismo, dijo que algunos oferentes ya participan tanto en rodantes matutinos como nocturnos, por lo que consideró poco probable que más comerciantes soliciten cambiar de horario.

“No creo que suceda porque terminan en un rodante y se van a otro rodante”

Finalmente, llamó a la población y a los comerciantes a mantenerse hidratados y tomar precauciones ante las altas temperaturas que continúan registrándose en la zona sur de Tamaulipas.