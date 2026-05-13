Reciben escuelas de Altamira más de 25 millones de pesos

Encabeza alcalde, Armando Martínez entrega del programa “La Escuela es Nuestra”

POR BENIGNO SOLÍS

EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM.- Las escuelas de Altamira recibieron más de 25 millones de pesos a través del programa federal “La Escuela es Nuestra”, recursos destinados al fortalecimiento de la infraestructura educativa y al bienestar de las y los estudiantes del municipio.

El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó en la entrega de estos apoyos, acompañado por el Mtro. Luis Lauro Reyes Rodríguez; el Lic. Rodolfo Ángel Rodríguez Bojórquez; las diputadas locales Cynthia Jaime y Úrsula Patricia Salazar Mojica, así como el diputado local Marcelo Abundiz Ramírez.

También estuvieron presentes la síndica primera de Ciudad Madero, Alicia Lerma Cervantes, en representación del alcalde Erasmo González Robledo; así como el Lic. Alejandro Rubio de la Portilla, representante de la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó que en Altamira se han destinado más de 224 millones de pesos a la educación mediante diversas acciones.

“En nuestro municipio hemos invertido más de 224 millones de pesos en educación, destinados a infraestructura, becas, transporte gratuito y muchos apoyos más”, expresó el alcalde.

Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, por impulsar programas y acciones en beneficio de la educación en el municipio.