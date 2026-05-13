Reposición de pavimento en la colonia Enrique Cárdenas González fortalece la seguridad vial en Tampico

A través de este esfuerzo conjunto, se avanza en el fortalecimiento de la infraestructura urbana y sanitaria de la ciudad

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

Como parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Tampico y COMAPA SUR para atender afectaciones derivadas del deterioro de la infraestructura hidráulica y sanitaria, concluyeron los trabajos de rehabilitación integral en la calle 10, entre calles A y B, de la colonia Enrique Cárdenas González.

Las labores realizadas en este punto consistieron en la reparación de un colector sanitario de 18 pulgadas, la rehabilitación de una tarjea de 8 pulgadas, así como la reposición del pavimento en una longitud total de 95 metros lineales.

Con la pavimentación del área intervenida finalizaron los trabajos en este sector, restableciendo las condiciones de seguridad y funcionalidad de la vialidad, en beneficio de peatones, automovilistas y habitantes de la zona.

Estas acciones forman parte del paquete de obras impulsado por el Gobierno del Estado para la atención de 37 puntos afectados por socavones en distintos sectores de Tampico, programa que continúa desarrollándose de manera coordinada con el Ayuntamiento porteño y COMAPA SUR.

A través de este esfuerzo conjunto, se avanza en el fortalecimiento de la infraestructura urbana y sanitaria de la ciudad, priorizando obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida y brindar mayor seguridad a la población.