«Será histórico que una mujer dirija el PAN Tamaulipas»: Beatriz Rodríguez

La dirigente panista señaló que esta decisión forma parte de las acciones afirmativas impulsadas dentro del partido, con el objetivo de fortalecer la participación política de las mujeres

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Tampico, Beatríz Rodríguez Tarabelsi, calificó como un hecho histórico que por primera vez en 87 años la dirigencia estatal del partido en Tamaulipas sea reservada exclusivamente para una mujer.

Lo anterior, luego de la emisión de la convocatoria para renovar el Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas, en la que se estableció que únicamente mujeres podrán participar en el proceso interno.

“Es un hecho histórico… reservado exclusivamente para mujer, un paso firme, reconocimiento a las capacidades de nuestras militantes”

La dirigente panista señaló que esta decisión forma parte de las acciones afirmativas impulsadas dentro del partido, con el objetivo de fortalecer la participación política de las mujeres en espacios de toma de decisiones.

Indicó que hasta el momento se mencionan como aspirantes a la dirigencia estatal a Gloria Garza y Omeheira López Reyna, ambas originarias de Reynosa.

“Las dos con capacidad, las dos muy bien preparadas; cualquiera de ellas podría representar al Partido Acción Nacional”

Rodríguez Tarabelsi expresó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 26 de mayo para las militantes interesadas en registrarse como candidatas a presidir el Comité Directivo Estatal.

Asimismo, informó que en Tampico existe un padrón de mil 139 militantes activos y dijo que quienes deseen participar en la Asamblea para elegir a la nueva dirigencia deberán contar con una antigüedad mínima de 12 meses dentro del partido.

La presidenta del PAN Tampico informó que la jornada electoral interna se realizará el próximo 5 de julio, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, aunque todavía no se define el recinto donde se llevará a cabo la votación en el municipio.

Rodríguez Tarabelsi reconoció el entusiasmo que dijo ha generado entre la militancia la posibilidad de que una mujer por primera vez lidere los trabajos del PAN en Tamaulipas.