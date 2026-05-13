Suspenderán suministro de agua en 180 colonias de Tampico, Madero y Altamira

Esta situación afectará a las colonias del norte de Tampico, parte de ciudad Madero y sur de Altamira.

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- En alrededor de 180 colonias de Tampico, Madero y Altamira, se suspenderá el suministro de agua durante 12 horas, del viernes 15 al sábado 16.

Lo anterior se debe a trabajos de mantenimiento eléctrico en el área de captación de la planta Laguna de la Puerta en Tampico.

A través de sus páginas de Facebook, tanto Comapa Altamira como Comapa sur dieron a conocer lo anterior.

Las labores consisten en los cambios de transformadores de corriente, la medición eléctrica y la programación de nuevos medidores, acciones necesarias para fortalecer la operación del sistemaby mejorar la continuidad y calidad del servicio.

La suspensión iniciará a partir de las 20:00 horas del viernes 15 de mayo, reanudándose el suninistro de manera gradual desde las 08:00 horas del sábado 16 de mayo.

Esta situación afectará a las colonias del norte de Tampico, parte de ciudad Madero y sur de Altamira.

En algunas solamente habrá baja presión.

En Tampico, algunas de las colonias afectadas seran Luis Donaldo Colosio, Las Américas, Tancol, Del Bosque, Nuevo Progreso, Emilio Portes Gil, Roma, Nuevo Aeropuerto, Loma Bonita, San Pedro, Luis Echeverría, Unidad Modelo, López Portillo, San Antonio, Esfuerzo Obrero, Vista Bella, entre otras.

En Madero, serán afectadas Emiliano Zapata, Revolución Verde, 15 de Mayo, Simón Rivera, Luna Luna, Adriana González, Monteverde, Asunción Avalos, fraccionamiento Las Chacas, fraccionamiento Castores, Las Flores, Linda Vista, fraccionamiento Estadio 33, entre otras.

En Altamira, 2 de mayo, albañiles, Gema, Jazmín, Acapulquito, Nuevo Madero, Serapio Venegas sectores 1 y 2, Villas Náutico, Guadalupe Cervantes, Ganadera, Benito Juárez, Américo Villarreal, El Contadero, entre otras.