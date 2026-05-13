VIDEO | Carlos Trejo desata polémica tras revelar supuesto regalo de Yoko Ono

Las declaraciones del "cazafantasmas" generaron polémica en redes sociales

El famoso investigador paranormal mexicano Carlos Trejo se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que afirmará tener en su posesión los auténticos lentes que pertenecieron al icónico ex integrante de The Beatles, John Lennon.

En un video difundido a través de sus redes sociales oficiales, el «cazafantasmas» mostró los supuestos anteojos de John Lennon, mismos que según narró habría recibido de manos de la propia esposa del músico, Yoko Ono, durante una investigación paranormal sobre el espíritu del cantante.

«Yoko Ono me regaló los lentes de John Lennon cuando fui al Dakota», escribió Carlos Trejo en la descripción del video.

Además de los lentes que supuestamente pertenecieron al famoso integrante de The Beatles, Carlos Trejo también mostró un cuadro del cantante el cual según comentó habría sido autografiado por el propio John Lennon en 1979, poco antes de su muerte.

Usuarios dudan de Carlos Trejo

Pese a que el «cazafantasmas» aseguró que se tratan de los verdaderos lentes utilizados por John Lennon, diversos usuarios en redes sociales cuestionaron sobre la autenticidad de su relato señalando que no coincidían con los del cantante, dudando de su palabra y haciendo toda clase de chistes y comentarios al respecto.

«Son los de Jaimito el cartero»

«Son los del Doctor chapatin»

«Esos son los lentes de Harry Potter»

«Los lentes no coinciden con los de la fotografía»

«Si fueran los lentes originales de Jhon Lennon valdrían una fortuna»

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO