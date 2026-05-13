VIDEO | Turista empuja a un Macaco tibetano y desata indignación en redes

El macaco tibetano estaba tranquilamente sentado en un barandal, pelando su fruta, sin molestar a nadie. Según testigos, el agresor se alejó muerto de la risa

A veces parece que a algunos se les olvida el respeto por la vida. En las últimas horas, se ha vuelto viral un video que ha encendido la furia de miles de personas en redes sociales. El escenario fue el Monte Emei, un sitio sagrado y bellísimo en China, donde un turista decidió que sería «buena idea» empujar a un pequeño macaco tibetano directo hacia un precipicio.

El pobre animalito estaba tranquilamente sentado en un barandal, pelando su naranja y sin molestar a nadie. De la nada, un hombre se acercó y, con toda la intención, lo empujó al vacío.

Gracias a la increíble agilidad del macaco, este logró sujetarse de la estructura en el último segundo, evitando una caída que hubiera sido fatal. Lo más indignante es que, según testigos, el sujeto se alejó del lugar muerto de la risa, mientras los demás visitantes estaban en shock.

#INDIGNANTE 😡🐵 Un turista fue duramente criticado por empujar a un macaco tibetano cerca de un precipicio en el monte Emei, en China. Afortunadamente el mono tuvo una rápida reacción y logró detenerse. Mientras que el hombre fue vetado del lugar por tres años pic.twitter.com/QQwaCHyrtr — El Heraldo de México (@heraldodemexico) May 13, 2026

¡Turista es vetado por años!

Afortunadamente, en este caso sí hubo justicia rápida. Las autoridades del parque (que es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) actuaron de inmediato:

Veterinarios confirmaron que, por suerte, el monito no sufrió lesiones físicas y ya regresó con su grupo.

Mientras las autoridades identificaron al agresor y lo expulsaron del recinto con personal de seguridad. además el hombre fue vetado del Monte Emei hasta el año 2029 por lo que sus datos entraron a una «lista negra» de visitantes no deseados debido a su conducta violenta.

Sin embargo, organizaciones protectoras de animales están pidiendo que, además del veto, este tipo de agresiones tengan castigos penales más severos ya que el macaco tibetano es una especie vulnerable y este tipo de actos «crueles e irresponsables» solo demuestran la falta de empatía de algunos turistas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO