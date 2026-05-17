Acepta IMSS-Bienestar fallas en abasto; pacientes siguen comprando medicinas

La crisis de abasto se ha convertido en una de las principales exigencias ciudadanas hacia IMSS-Bienestar en Tamaulipas, pues mientras las autoridades prometen reforzar la distribución, siguen recorriendo farmacias externas para conseguir medicamentos

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque el desabasto de medicamentos continúa golpeando a hospitales y centros de salud de Tamaulipas, el modelo IMSS-Bienestar aseguró que ahora buscará reforzar el suministro semanal ante la creciente inconformidad de pacientes que siguen pagando de su bolsillo tratamientos básicos, estudios y recetas que el sistema público no logra garantizar.

El Coordinador Federal de IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Margid Antonio Rodríguez Avendaño, reconoció que la actual logística de distribución resulta insuficiente frente a la demanda hospitalaria y adelantó que la Federación analiza liberar presupuesto y movilidad para aumentar la frecuencia del abastecimiento.

“Nos dicen de México que ya nos van a permitir movilización y presupuesto para que cada semana se estén abasteciendo hospitales y cada 15 días centros de salud”, declaró el funcionario al admitir, en los hechos, que el esquema actual no ha logrado responder de manera eficiente a las necesidades médicas de la población.

Actualmente, gran parte de las unidades médicas reciben medicamento de manera quincenal, situación que ha provocado vacíos constantes en farmacias hospitalarias, principalmente en medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares, obligando a miles de familias a comprar tratamientos completos en farmacias privadas pese a estar afiliadas al sistema público.

Rodríguez Avendaño sostuvo que “sí hay medicamento”, pero aceptó que la saturación en hospitales regionales y la llegada de pacientes provenientes de otros estados han generado presión adicional sobre los inventarios, particularmente en áreas de alta especialidad donde las quejas por falta de insumos y retrasos en atención continúan acumulándose.

La crisis de abasto se ha convertido en una de las principales exigencias ciudadanas hacia IMSS-Bienestar en Tamaulipas, pues mientras las autoridades prometen reforzar la distribución, pacientes y familiares siguen recorriendo farmacias externas para conseguir medicamentos que, en teoría, deberían estar garantizados dentro del sistema de salud pública.