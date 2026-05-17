Alista CBTIS 236 semana del Día del Estudiante

El jueves 21 se llevará a cabo una “Carrera de Botargas”, evento recreativo que promete reunir a decenas de alumnos en competencias llenas de humor y convivencia.

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Concursos, rallys, disfraces, carreras de botargas y un baile estudiantil, es lo que llevará a cabo el CBTIS 236 para celebrar en grande la Semana del Estudiante, una jornada recreativa y de convivencia que se realizará del 19 al 22 de mayo sin suspender actividades académicas.

El director del plantel, Marcos Saldaña García, informó que durante esos días se desarrollará una agenda especial enfocada en fortalecer la integración y el bienestar emocional de los jóvenes.

“Por el Día del Estudiante, tenemos toda una semana completa de actividades para ellos, en la que durante esa semana tenemos diferentes actividades sin interrumpir clases».

«Estamos tratando de apoyarnos con nuestros maestros para que no interrumpamos clases”, explicó Saldaña García.

Así también, detalló que las dinámicas se llevarán a cabo principalmente durante los recesos y espacios de convivencia, donde los estudiantes podrán participar en actividades lúdicas, deportivas y culturales.

“Durante los recesos van a tener esas pausas activas que tanto nos piden y vamos a tener carreras de botargas, vamos a tener nuestro rally, el tradicional rally que hacemos. Es un espacio y una actividad que los jóvenes esperan porque se divierten muchísimo”, comentó.

De acuerdo con la programación difundida por el plantel, las actividades iniciarán el martes 19 de mayo con el “Día de disfraces y de todo menos mochilas”, donde los estudiantes podrán acudir caracterizados y llevar sus útiles en objetos distintos a una mochila tradicional.

Para el miércoles 20 se realizará el “Rally del Estudiante”, una de las actividades más esperadas dentro del CBTIS 236, en la que los jóvenes participarán en pruebas en equipo, retos físicos y dinámicas académicas.

El jueves 21 se llevará a cabo una “Carrera de Botargas”, evento recreativo que promete reunir a decenas de alumnos en competencias llenas de humor y convivencia.

Mientras que el viernes 22 cerrarán las actividades con el “Baile del Estudiante”, evento con el que concluirán los festejos de la semana.

“Como lo hemos hecho ya los cinco años que tenemos por aquí, vamos a tener peinados locos, disfraces y de todo menos mochilas. Es una semana en la que los jóvenes encuentran una motivación más, aparte de estar dentro del aula”, expresó el director.

Para finalizar, Saldaña García subrayó que estas actividades forman parte de la educación integral que impulsa el plantel, al considerar que el deporte, el arte y la convivencia son herramientas importantes para el desarrollo de los estudiantes.