COMAPA SUR fortalece la cultura del agua en escuelas del sur de Tamaulipas

Durante esta actividad, las niñas y niños se convirtieron en “Protectores del Agua”, aprendiendo de manera didáctica la importancia de preservar este recurso vital

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de las actividades permanentes del programa Cultura del Agua, COMAPA SUR llevó a cabo una jornada de concientización en la Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen, donde alumnas y alumnos participaron en dinámicas y pláticas enfocadas en el cuidado y uso responsable del agua.

Durante esta actividad, las niñas y niños se convirtieron en “Protectores del Agua”, aprendiendo de manera didáctica la importancia de preservar este recurso vital y adoptar hábitos que contribuyan a su conservación.

Estas acciones se realizan de manera permanente en planteles educativos de todos los niveles en el sur de Tamaulipas, con especial énfasis en el nivel básico, al considerar que la niñez es fundamental para multiplicar el mensaje de responsabilidad y conciencia ambiental en los hogares y en la comunidad.

El fortalecimiento de la cultura del agua es una prioridad para el Gobierno del Estado de Tamaulipas y para la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Bienestar Social, por lo que COMAPA SUR mantiene este programa con el objetivo de fomentar entre las nuevas generaciones el compromiso de cuidar el agua y hacer un uso responsable de este recurso indispensable para la vida.