Descarta Pemex instrucción para acelerar jubilaciones tras versiones en redes

Los procesos de jubilación, retiro y administración de personal se mantienen bajo la normatividad interna

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Versiones difundidas en redes sociales y espacios digitales sobre una supuesta instrucción para acelerar procesos de jubilación en Pemex fueron rechazadas por la empresa, al asegurar que no existe información oficial relacionada con el tema.

A través de una tarjeta informativa, Petróleos Mexicanos precisó que tampoco se han ofrecido entrevistas vinculadas al tema ni existe confirmación oficial sobre presuntas indicaciones atribuidas a su titular, Juan Carlos Carpio Fragoso.

“Con respecto a versiones difundidas en redes sociales y espacios digitales sobre una supuesta instrucción del titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) para acelerar procesos de jubilación, se aclara que no existe información oficial”.

Los procesos de jubilación, retiro y administración de personal se mantienen bajo la normatividad interna, el Contrato Colectivo de Trabajo y los procedimientos vigentes dentro de la empresa.

En medio de versiones compartidas en plataformas digitales, Pemex sostuvo que cualquier decisión de carácter laboral o administrativo será dada a conocer únicamente mediante sus canales oficiales.

“Cualquier decisión de carácter laboral o administrativo será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de Pemex”.

Las publicaciones sobre supuestos retiros acelerados comenzaron a replicarse durante esta semana en redes sociales y grupos digitales relacionados con trabajadores de Pemex.