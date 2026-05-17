Este año podrían quedar los nuevos hospitales del ISSSTE e IMSS Bienestar en sur de Tamaulipas

La modernización de la infraestructura médica representa un elemento fundamental para fortalecer el sistema nacional de salud y ampliar la capacidad de atención

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM,.- Los nuevos hospitales del ISSSTE e IMSS Bienestar que se construyen en Tampico y Ciudad Madero podrían quedar concluidos durante este mismo año, informó el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, quien se refirió al avance físico que presentan ambos proyectos de infraestructura médica.

El funcionario federal señaló que las obras mantienen un desarrollo favorable y adelantó que la entrega de ambos nosocomios se contempla antes de que finalice el presente año.

“Probablemente este mismo año se entreguen los dos… va bien, el edificio se ve por fuera completamente terminado y también por dentro”

Kershenobich Stalnikowitz dijo que el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria forma parte de la continuidad de proyectos iniciados en la administración anterior y que han sido retomados durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Se ha hecho un gran avance en infraestructura. Durante el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha completado lo que había empezado el presidente López Obrador de renovar los hospitales, de terminarlos y ese es el ejemplo de lo que está pasando aquí con estos hospitales”

Expresó que la modernización de la infraestructura médica representa un elemento fundamental para fortalecer el sistema nacional de salud y ampliar la capacidad de atención.

“El avance en infraestructura es muy relevante y además es básico para el desarrollo del sistema de salud”

El secretario de Salud federal adelantó además que se trabaja en una estrategia de largo plazo para garantizar el equipamiento tecnológico de hospitales públicos a nivel nacional.

“Todo se está valorando, se está haciendo un plan durante esta gestión hasta el 2030 para que todos los hospitales queden equipados con el equipo más avanzado que haya para los hospitales”

La proyección contempla que las unidades médicas cuenten con equipamiento de última generación como parte del proceso de fortalecimiento y modernización del sistema hospitalario del país.